Sport Hahnbach

29.10.2017

Vohenstrauß. Bei schwierigen äußeren Bedingungen sahen die wenigen Zuschauer im Vohenstraußer Sportzentrum ein kampfbetontes Bezirksligaspiel. Der SV Hahnbach bewies, dass er zurecht an der Tabellenspitze steht und nahm schließlich knapp, aber aufgrund der Mehrzahl an klaren Chancen durchaus verdient, die drei Punkte mit.

Zu Beginn hatte zunächst die SpVgg Vohenstrauß mehr vom Spiel. Zwei Weitschüsse verfehlten aber jeweils knapp den Kasten. Hahnbach wartete ab und versuchte mit schnellen Angriffen zum Erfolg zu kommen. Dabei ging häufig Gefahr aus, die Gäste zeigten, warum sie über den besten Angriff der Liga verfügen. Die SpVgg-Abwehr verteidigte jedoch aufmerksam und ließ zunächst wenig zu. In der 18. Minute musste Flügelspieler Dobmayer verletzt vom Feld. Dies bedeutete eine erhebliche Schwächung der SpVgg-Offensive.Torchancen der Vohenstraußer waren in der Folge Mangelware, die Gäste übten nun mehr Druck aus. Mittelstürmer Manuel Plach scheiterte mit einem Schuss von der Strafraumkante am stark reagierenden Torwart Minich, erzielte zehn Minuten später jedoch die Führung. Bei dieser Aktion kombinierten sich die Hahnbacher unbedrängt in Tornähe, einen Schlenzer aufs lange Eck wehrte Minich zwar ab, der Ball prallte jedoch genau zu Plach, der per Kopf aus kurzer Distanz keine Mühe hatte. Hahnbach war im Aufwind und hätte noch vor dem Wechsel weitere Treffer erzielen können. Hüttner scheiterte freistehend an Minich, Plach zielte aus wenigen Metern knapp vorbei.Zu Beginn der zweiten Hälfte präsentierte sich die SpVgg wieder wesentlich stärker. Der Truppe um Kapitän Kett war anzumerken, dass sie unbedingt den Ausgleich erzielen wollte. Es entwickelte sich ein Kampfspiel. In der 50. Minute vergab Striegl den Ausgleich, sein Kopfball nach schöner Flanke von Neidhardt ging Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Vohenstrauß blieb am Drücker und hatte mehr Ballbesitz, die klareren Chancen besaßen jedoch die Gäste. Diese wurden allesamt vergeben, so dass Vohenstrauß bis zum Schluss an seine Chance glaubte und aufopferungsvoll kämpfte. Die Belohnung für den hohen Aufwand blieb jedoch aus.SpVgg Vohenstrauß: Minich, Zäch, Schmidt (81. Albrecht), Kett, Schieder, Striegl, Dobmayer (18. Gottfryd), Neidhardt, Ertl, Frank, Scharl (81. Kraus)SV Hahnbach: Wismet, Kohl, Seifert, Schötz, R. Brewitzer, Hüttner (90. Hirschmann), Rösch, Plach, Geilersdörfer, B. Freisinger, F. Brewitzer (72. Gäck/86. L. Freisinger)Tor: 0:1 (31.) Manuel Plach - SR: Fabian Kussinger - Zuschauer: 80