Sport Hahnbach

04.05.2018

04.05.2018

Zum vorletzten Heimspiel empfängt der frischgebackene Meister der Fußball-Bezirksliga Nord, der SV Hahnbach, den SV Kulmain. Anstoß auf der Josef-Trösch-Sportanlage ist am Sonntag, 6. Mai, um 15 Uhr. Die Gäste sind noch nicht ganz gesichert, ein paar Punkte müssen es schon noch sein, um die Liga zu erhalten. Die Jungs von SVK-Trainer Oliver Drechsler sind aber auf einem guten Weg.

Betrachtet man nur die Rückrundentabelle, so steht Kulmain hier auf einem ausgezeichneten fünften Platz. Mit 20 Zählern aus zwölf Begegnungen hat man bereits mehr Punkte als in der gesamten Vorrunde gesammelt. Der SV Kulmain wird auch in Hahnbach versuchen, seine Stärken ins Spiel zu bringen. Dies sind vor allem eine enorme Lauf- und Kampfbereitschaft, die die Mannschaft schon immer auszeichnet. Mit Nico Pusiak und Nicolai Weber hat man auch zwei sehr torgefährliche Spieler. Der SV Hahnbach hat mit dem Sieg in Katzdorf bereits frühzeitig die Meisterschaft klar machen können. Die aktuell zwölf Punkte Vorsprung sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die Mannschaft hat die gesamte Saison über eine herausragende und stabile Leistung gezeigt - und ist somit hochverdient Meister geworden. Während die Konkurrenz gerade zuletzt immer wieder schwächelte, spielte der SVH konstant auf hohem Niveau weiter.Der Erfolg wurde natürlich auch ausgiebig gefeiert, aber nun muss sich das Team von Erfolgstrainer Thorsten Baierlein wieder auf das Sportliche konzentrieren. Schließlich möchte man ja auch die letzten drei Begegnungen noch erfolgreich bewältigen.Allerdings fällt jetzt zum Ende fast die komplette Angriffsreihe aus. Christian Gäck, Tobias Hüttner und Sascha Rösl fehlen verletzungsbedingt. Hinter dem Einsatz von Fabian Brewitzer steht noch ein dickes Fragezeichen, so dass es Änderungen in der Startformation geben wird.