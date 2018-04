Sport Hahnbach

29.04.2018

Eine starke erste Halbzeit reicht dem SV Hahnbach, um den Sieg gegen den SC Katzdorf sicherzustellen. Der Tabellenführer erzielt zwischen der 20. und 33. Minute drei Treffer und macht in Sachen Meisterschaft alles klar.

Katzdorf. In der etwas ausgeglicheneren zweiten Hälfte kamen auch die Katzdorfer zu einigen Torchancen, die nicht genutzt werden konnten. Insgesamt ist der Sieg des Spitzenreiters aufgrund der Dominanz des ersten Durchganges verdient.Zunächst ließen sich beide Mannschaften nicht aus der Reserve locken. Das Spiel war ausgerichtet auf Ballbesitz, so dass es zunächst kaum Torraumszenen gab. Das änderte sich mit dem Führungstor des SV Hahnbach. Der erste gelungene Angriff der Gäste brachte nach einem Abwehrfehler der Heimelf das 0:1 durch Tobias Hüttner. Fortan steigerte sich der Gast, er erhöhte das Tempo, überbrückte das Mittelfeld mit gelungenen Kombinationen und erspielte sich einige gute Gelegenheiten. Das 0:2 erzielte Manuel Plach per Kopf nach einer Freistoßhereingabe. Beim 0:3 wiederum durch Tobias Hüttner hatte die heimische Abwehr keine Möglichkeit einzugreifen.Im zweiten Durchgang bewies der SC Katzdorf Moral, er kämpfte sich ins Spiel zurück und hatte auch einige gelungene Aktionen in der Offensive. Hahnbach zog sich zurück, verteidigte den Vorsprung nahezu problemlos und verlegte sich auf Konter.Dass die Gastgeber zu keinen zählbaren Erfolgen kamen, lag an Torwart Wismet aufseiten des Spitzenreiters, er vereitelte einige sehr gute Tormöglichkeiten. Der Sieg der Hahnbacher geriet aber nie ernsthaft in Gefahr, dazu agierte der Gast zu clever.SC Katzdorf: Manuel Baumann, Reil, Mayer (74. Hafner), Knoll, Patrick Galli (47. Reinstein), Wagner, Ziegler (80. Mette), Florian Baumann, Bayerl, Zinnbauer, FohringerSV Hahnbach: Wismet, Geilersdörfer, Seifert, Schötz, Brewitzer, Hüttner, Michael Rösch, Plach, Rösl (63. Jonas Rösch), Hefner (73. Sollfrank), Freisinger (81. Reichert)Tore: 0:1 (20.) Tobias Hüttner, 0:2 (24.) Manuel Plach, 0:3 (33.) Tobias Hüttner - SR: Timmy Joe Schlesinger (SV Altenstadt) - Zuschauer: 250