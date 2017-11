Sport Hahnbach

01.11.2017

01.11.2017

Kulmain. Gegen einen spielstarken Bezirksliga-Tabellenführer SV Hahnbach gab es trotz einer engagierten Leistung die erwartete Heimniederlage für den SV Kulmain im Nachholspiel am Dienstag. Eh schon verletzungsbedingt stark ersatzgeschwächt musste nach dem Aufwärmen auch noch Ditschek Trainer Oli Drechsler absagen. Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen, wobei beide Abwehrreihen sicher standen. Nach ca. 20 Spielminuten hatte Kulmain die beste Phase der Partie und erspielte sich ein Übergewicht.

Etwas überraschend ging jedoch der SV Hahnbach in Führung, als ein Kulmainer Rückpass deutlich misslang. Manuel Plach erlief sich den Ball und bediente uneigennützig den mitgelaufenen Bastian Freisinger. Kulmain hielt jedoch dagegen und kam kurz vor der Halbzeit zum Ausgleich. Als Pusiak einen Freistoß lang in den Gästestrafraum schlug, war Andreas Chudalla per Kopf zur Stelle, und der Ball senkte sich unhaltbar für Gäste-Keeper Wismet unter die Latte. Nach dem Wechsel hatte Fabian Brewitzer gleich die Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss ging Zentimeter neben das Tor.In der Folge wurde Hahnbach immer dominanter, und SV-Torwart Reger stand oft im Mittelpunkt des Spielgeschehens. Es dauerte jedoch bis zur 80. Minute, als wiederum der agile Bastian Freisinger die erneute Gästeführung markierte. Kulmain gelang in Hälfte Zwei nicht mehr viel nach vorne, jedoch hatte Pusiak drei Minuten vor Schluss noch frei vorm Gästetor die Möglichkeit zum Ausgleich. Der herauslaufende Wismet war jedoch zur Stelle. Mit dem Schlusspfiff sorgte Fabian Brewitzer aus einem Gewühl im Strafraum heraus noch für den 1:3-Endstand.SV Kulmain: E. Reger, Biersack, B. Weber, Zeltner, Harms (78. Lehner), Greger, M. Griener, L. Reger, Pusiak, Dollhopf, ChudallaSV Hahnbach: Wismet, Kohl, Schötz, R. Brewitzer, Hüttner (90. Hirschmann), Rösch, Plach, L. Freisinger, Geilersdörfer, B. Freisinger, F. BrewitzerTore: 0:1 (34.) Bastian Freisinger, 1:1 (44.) Andreas Chudalla, 1:2 (80.) Bastian Freisinger, 1:3 (92.) Fabian Brewitzer - SR: Felix Scharf (Nabburg) - Zuschauer: 165