Sport Hahnbach

30.07.2017

In einer schwachen Bezirksliga-Begegnung trennten sich der SV Hahnbach und die SpVgg Schirmitz leistungsgerecht 0:0. Beide Teams zeigten äußerst wenig, so dass auch keine Mannschaft den Sieg verdient gehabt hätte. Die Gäste begannen sehr aggressiv, liefen die Hahnbacher Abwehrspieler sofort an und ließen somit keinen geordneten Spielaufbau zu. Hahnbach tat sich schwer und hatte viele leichte Ballverluste, die das Team immer wieder in Bedrängnis brachten.

So in der 10. Minute, als Michael Rösch über den Ball trat und Markus Peetz einen Heber ansetzte, den Torhüter Jakob Wismet aber souverän entschärfte. Nach einem Eckball von Bastian Freisinger die erste und auch einzige klare Torgelegenheit im ersten Durchgang für den Gastgeber - der Kopfball von Fabian Schötz wurde jedoch zur Ecke geklärt. Das Spiel war geprägt von vielen Fouls und Unterbrechungen, die keinen Spielfluss aufkommen ließen. In der 33. Minute gab es eine Gelb-Rote Karte für den Schirmitzer Patrick Wagner nach wiederholtem Foulspiel. Die Gäste zogen sich noch weiter zurück, Hahnbach fiel aber nichts ein, um den Gegner unter Druck zu setzen. Kurz vor dem Seitenwechsel lief Michael Wells durch, ließ einige Hahnbacher einfach stehen, sein Schuss ging knapp am langen Pfosten vorbei. Dies war die große Chance für die Gäste in Führung zu gehen.Im zweiten Durchgang änderte sich nicht viel. Schirmitz agierte weiter aus einer sicheren Abwehr und versuchte es mit einigen wenigen Kontern. Der SVH spielte einfach viel zu langsam, brauchte zu lange, das Mittelfeld zu überbrücken, so dass die Stürmer nur wenig mit einbezogen wurden. In der 58. Minute gab es die Rote Karte für den Hahnbacher Lukas Freisinger nach einem unnötigen Foul in Nähe der Mittellinie. Die größte Gelegenheit hatten wieder die Gäste: Markus Peetz kam frei stehend an den Ball, brachte ihn aber nicht im Gehäuse unter (66.). Letztlich blieb es bei der Punkteteilung in einer Partie, die für Fußballästheten nicht schön zum Anschauen war.SV Hahnbach: Wismet, Seifert, Schötz, Rene Brewitzer, Rösch, Plach (66. Hüttner), Lukas Freisinger, Gäck, Geilersdörfer, Bastian Freisinger, Fabian Brewitzer.SpVgg Schirmitz: Ramm, Gmeiner, Dütsch (78. Hirmer), Ziegler, Thorn, Sommer (55. Wohner), Peetz, Kormann, Wells, Wagner, Herrmann.SR: Joseph Baumgartner (Zell) - Zuschauer: 135 - Gelb-Rot: (33.) Wagner (SpVgg) wiederholtes Foulspiel - Rot: (58.) Lukas Freisinger (SVH), Foulspiel.