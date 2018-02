Sport Hahnbach

26.02.2018

10

0 26.02.201810

Jubel bei Spielerinnen und Eltern: Die Volleyballerinnen des SV Hahnbach gewannen am Sonntag in Donaustauf die Oberpfalzmeisterschaft der Altersklasse U 12 weiblich. Die Hahnbacherinnen musste sich in ihrer Gruppe gegen TB/ASV Regenstauf II und die VG Sulzbach-Rosenberg behaupten und lösten diese Aufgaben mit Bravour. Betreuerin Kerstin Heidlinger setzte alle vier Spielerinnen ein und die beiden Gruppensiege mit 25:5/25:14 gegen Sulzbach und 25:16/25:12 gegen Regenstauf II waren nie gefährdet. Somit stand schon fest, dass Hahnbach auf jeden Fall zur "Nordbayerischen" fahren darf.

In der anderen Gruppe setzte sich wie erwartet TB/ASV Regenstauf I, durch und war Gegner im Finale. Hier gingen die Jüngsten des SVH voll konzentriert und motiviert ins Spiel und ließen mit 25:20 und 25:21 nichts anbrennen, holten den Titel und qualifizierten sich für die "Nordbayerische" in drei Wochen.