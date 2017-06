Sport Hahnbach

28.06.2017

Der wilde wilde Westen fängt gleich hinter Amberg an. Genauer: in der Nähe von Hahnbach. Noch genauer: in Kümmersbuch. Dort küren die Westernreiter am Wochenende ihre Oberpfalzmeister. Eine besondere Herausforderung gibt es dabei zum ersten Mal.

Gelassen und willig

Natürliche Hindernisse

Kümmersbuch. Das Westernreit- und -therapiezentrum Ostbayern ist am Samstag, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli, Schauplatz der Titelkämpfe. Beim zweitägigen EWU-C-Turnier (Erste Westernreiter Union Deutschland) werden mehrere Oberpfalzmeister ermittelt.Unter anderem geht es um die Meisterschleife in "Western Horsemanship": Übersetzt bedeutet Horsemanship fairer Umgang zwischen Mensch und Pferd, verbunden mit gegenseitigem Vertrauen und Respekt. In der Prüfung sollte das Pferd gelassen und trotzdem korrekt unter dem Reiter gehen und sich willig präsentieren. Bewertet wird dabei vor allen Dingen der Reiter.Der "Trail" ist ein Geschicklichkeitsparcours mit Hindernissen, die aus dem Alltag im Gelände nachgestellt werden. Reiter und Pferd müssen dabei teils knifflige Aufgaben bewältigen: Schritt- oder Trabstangen ohne Kontakt überwinden, ein Tor öffnen oder im Seitwärtsgang über eine Stange gehen - alles möglichst gelassen und willig.Wer Oberpfalzmeister im "Pleasure" werden möchte, braucht vor allen Dingen eines: Ruhe von Reiter und Pferd. Es gilt, das Pferd in den drei Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp am losen Zügel möglichst bequem vorzustellen."Ranch Riding" ist eine relativ neue Turnierdisziplin im Westernreiten. Das Pferd sollte sich auch in höheren Gangarten bestens kontrollieren lassen, zum Beispiel in verstärktem Trab. Galoppwechsel und Stangenarbeit sind ebenfalls Bestandteil der Prüfung. Im "Reining" geht es rasant zu. Das Pferd muss besonders beweglich sein, fliegende Galoppwechsel und Tempowechsel beherrschen."Superhorse-Meister" wird schließlich der, dessen Pferd sich in der schwierigen Prüfung, die Elemente aus Reining, Trail und Western Riding vereint, insgesamt am besten präsentiert.Neben den Meisterprüfungen geht es an den beiden Turniertagen in Kümmersbuch um Sieg und Platzierungen in vielen weiteren Prüfungen verschiedenster Leistungsanforderungen. Eine besonders knifflige Prüfung wird zum ersten Mal in Kümmersbuch angeboten: Beim "Ranchtrail" warten am Samstagnachmittag Naturhindernisse auf die Teilnehmer, wie sie im Gelände unvermittelt vorkommen können. Außerdem ist eine "tierische Überraschung" integriert.Das Turnier beginnt am Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr.