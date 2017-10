Sport Hahnbach

08.10.2017

08.10.2017

Acht Amazonen strahlten mit ihrer Reitlehrerin Sandra Stahl um die Wette. Zwei Teams des Reit- und Fahrvereins Hahnbach nahmen an einem Turnier in Moosbürg teil. Sie holten einen verdienten dritten und vierten Platz.

Die jungen Reiterinnen traten in den Disziplinen Dressur, Theorie, Springen und dem Vorführen der Pferde gegen weitere neun Teams an. Reitlehrerin Stahl hatte ihre Schülerinnen gut auf den Wettbewerb vorbereitet.Sie durfte am Abend sichtlich stolz ihren Mädchen zu den erreichten dritten und vierten Plätzen gratulieren. Zum ersten Team gehörten Franziska Reng auf Regina, Saskia Dotzler auf Gaspirant, Katrin Nossner auf Fluffy und Anna Strobel auf Jennifer bestand. Auch das Team 2 mit Vanessa Kuhn, Lisa Oeckl, Magdalena List und Hanna Hefner auf den gleichen Pferden, bekam viel Lob. Als sie auch noch Preise, bestehend aus Jacken, Satteldecken, Stallplaketten und vieles mehr erhielten, strahlten alle Amazonen um die Wette.Ein ganz besonders großer Dank, auch von dem Vorstandsgremium, ging an die vielen fleißigen Helfer und den Riesenfanclub, welche die beiden Teams in jeder Hinsicht unterstützten. Der ehrenamtliche Einsatz beider Fahrer der Familie Fedoseev und Meiler, welche mit ihren Autos und Hängern die Pferde nach Moosbürg brachten, wurde zudem extra gewürdigt.