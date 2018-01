Sport Hahnbach

16.01.2018

4

0 16.01.2018

Ungezählte Reiter zogen zum Reit-und Fahrverein Hahnbach an der Vilsstraße, um sich im traditionellen Drei-Königs-Springen zu messen. Eine unabhängige Preisrichterin aus Tschechien beurteilte in der großen Halle Stil, Fehler und Zeiten der primär jugendlichen Teilnehmer, die meist aus der näheren Umgebung gekommen waren.

Das Stilspringen der Klasse E machte den Auftakt. Vanessa Kühn auf Regina war hier Siegerin vor Vanessa Graf auf Cayenne und Sabrina Zagel auf Santini.Den Springreiterwettbewerb gewann Stefanie Schedl auf Cisco vor Carmen Müller auf Nicolini und Pia Lehmeier auf Olivia. Von den acht Teilnehmerinnen beim Stilspringen der Klasse A mit Stern siegte Vanessa Graf auf Cayenne. Katharina Peter auf Just for fun folgte und Sophie Haas auf Regina war die Drittplatzierte.Möglichst wenig Fehler zu machen in einer möglichst kurzen Zeit, hieß es beim diffizilen Abschlussspringen der Klasse A mit zwei Sternen. Kathi Peter auf Just for fun siegte hier vor Pavlina Donhauser auf Shirley, Katharina Eckl und Vanessa Kühn.Vorsitzender Rainer Jäger freute sich über den guten Besuch und die gebotene Spannung. Er dankte den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern. Für viele Jungreiter bleibe das Turnier sicher Ansporn und Lohn ungezählter Übungsstunden, schloss er.