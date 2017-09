Sport Hahnbach

29.09.2017

Im nächsten Heimspiel empfängt der Bezirksligist SV Hahnbach am Sonntag, 1. Oktober, um 15 Uhr den SC Katzdorf. Mit der Mannschaft von Trainer Holger Fleck aus dem Schwandorfer Raum hat es der SVH nach der Begegnung in Kastl mit einem weiteren Spitzenteam zu tun. Immerhin kommt der Tabellen-fünfte nach Hahnbach. Einen einstelligen Platz will man erreichen, das gab der SC Katzdorf vor Beginn der Runde als Saisonziel an.

Nach anfänglichen Problemen hat sich die Mannschaft nun gefangen und ist Stück für Stück nach oben geklettert. In den ersten fünf Partien lief es noch nicht ganz so gut, hier konnte das Team lediglich fünf Punkte holen und fand sich auf dem 12. Platz wieder. Seitdem ist der SC Katzdorf ungeschlagen und hat immerhin vier Siege und zwei Unentschieden erreicht. Dies zeigt deutlich, in welch guter Verfassung sich die Mannschaft von Trainer Holger Fleck momentan befindet und wird deshalb ein sehr ernst zu nehmender Gegner für den SV Hahnbach sein.Der Gastgeber musste am vergangenen Sonntag die erste Saisonniederlage hinnehmen. Beim starken TuS Kastl verlor man mit 1:2 und musste doch etwas enttäuscht die Heimreise antreten. Nach den zuletzt sehr guten Spielen konnte das Team von Rüdiger Fuhrmann nicht ganz an diese Leistungen anknüpfen. Die schnellen Stürmer des TuS Kastl stellten vor allen Dingen die Abwehr um Kapitän Michael Rösch vor einige Probleme. Hier schlichen sich doch einige Fehler ein, die man so zuletzt nicht gesehen hatte. Aber auch nach vorne fehlte die Durchschlagskraft, um die wenigen guten Möglichkeiten vor allem im ersten Durchgang zu verwandeln. In dieser Woche gilt es nun das Spiel zu analysieren und die Defizite abzustellen.Christian Gäck, der verletzungsbedingt in Kastl fehlte, ist ins Training zurückgekehrt und könnte am Sonntag wieder zum Kader gehören. Da die Katzdorfer Fans wie immer mit einem Bus anreisen, werden die vielen Zuschauer eine packende Auseinandersetzung erleben.