Sport Hahnbach

06.07.2017

5

0 06.07.2017

In zwei spannenden Entscheidungsspielen um die U17-Kreismeisterschaft im Fußballkreis Amberg/Weiden sicherte sich die Spielgemeinschaft Hahnbach-Gebenbach-Ursulapoppenricht den Titel. Den Grundstein für den Erfolg legte die Mannschaft von Trainer Christian Gäck bereits im Hinspiel gegen den FC Weiden-Ost. Dieses wurde glatt mit 3:0 gewonnen. Auch im Rückspiel drei Tage später in Weiden behielt man knapp mit 3:2 die Oberhand. Aber die Mannschaft verzichtet auf den Aufstieg. Der FC Weiden-Ost hingegen nimmt das Aufstiegsrecht wahr und spielt nächste Saison in der Bezirksoberliga. Auf dem Bild die Meistermannschaft der SG, die sich trotz Verzicht über den Titel freut.