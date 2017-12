Sport Hahnbach

14.12.2017

1

0 14.12.2017

Der zweite Heimspieltag für die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Schnaittenbach/Hahnbach steht an - diesmal in der Josef-Graf-Halle in Hahnbach. Die SG ist nach der unnötigen Niederlage vom vergangenen Spieltag schon unter Druck und muss am Samstag, 16. Dezember (ab 14 Uhr), gegen den VC Schwandorf und den SC Memmelsdorf punkten, um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen.

Der "alte Bekannte" VC Schwandorf schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle, während die Oberfränkinnen aus Memmelsdorf die unbekannte Größe darstellen, die zuletzt mit einem Sieg gegen Tabellenführer TSV Abensberg aufhorchen ließ.Beide Gegner sind deshalb nur mit einer konzentrierten Leistung zu knacken. Die Mannschaft hofft auch auf Unterstützung durch die Zuschauer, um das Jahr mit einem Erfolgserlebnis abschließen zu können. Direkt im Anschluss können die Fans gleich weiter dem Volleyballsport frönen und das Spiel der Hahnbacher Regionalligamannschaft gegen den WWK VCO München genießen.