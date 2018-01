Sport Hahnbach

15.01.2018

Die Volleyballerinnen des SV Hahnbach starten mit einem Heimsieg in die Rückrunde. Das 3:1 gegen Marktoffingen bringt das Team von Trainer Reinhard Schön dem Saisonziel wieder einen Schritt näher.

Die Gäste aus dem Donau-Ries und die Oberpfälzerinnen trennte vor dem Spiel nur ein Punkt, so dass ein spannendes Spiel zu erwarten war. Und so kam es auch: Von Anfang an entwickelte sich eine abwechslungsreiche Partie mit tollen Abwehraktionen auf beiden Seiten. Die Hahnbacherinnen wussten um die Abwehrstärke des Gegners. Vorgabe des Trainers war es deshalb, aus einer guten Annahme heraus auf den Außenpositionen Einerblock-Situationen zu schaffen, die es den starken Hahnbacher Außenangreiferinnen ermöglichte, zu punkten.Im ersten Satz ging das Konzept noch nicht ganz auf, der SV unterlag mit 23:25 Punkten. Dadurch ließ sich die Mannschaft von Trainer Schön aber nicht beirren. Sie spielte ruhig weiter, erhöhte den Aufschlagdruck und gewann den zweiten Durchgang deutlich mit 25:16. Der dritte Satz war wieder ausgeglichener, der FSV Marktoffingen stemmte sich gegen die drohende Niederlage. SV-Trainer Schön brachte nun mit Lena Meier und Lorena Tilgen zwei frische Angreiferinnen von der Bank, die ihre Sache hervorragend machten.Herausragend war aber Spielführerin Anna Dotzler, sie war vom Gegner einfach nicht in den Griff zu bekommen und sicherte ihrer Mannschaft in den entscheidenden Phasen immer wieder eindrucksvoll die Punkte (25:22). Im vierten Satz hatte der Gast den ersten Aufschlag, den Hahnbach für sich entschied. Danach legte Chrissi Winkler eine 8:0-Aufschlagserie hin. Die Gegenwehr war nun endgültig gebrochen, Hahnbach zog Punkt für Punkt davon. Trainer Schön wechselte munter durch, die beiden Talente aus der eigenen Jugend, Julia Polito und Anne Winter, bekamen ihren ersten Regionalligaeinsatz und letztlich beendete Lisa Neidl mit einem sehenswerten Diagonalschlag den Satz und das Spiel mit 25:13 und 3:1 für Hahnbach."Wir haben in der Vorbereitung gut gearbeitet und uns heute dafür belohnt", sagte Trainer Reinhard Schön. "Wir konnten somit zwischen uns und dem Relegationsplatz acht vier Punkte Abstand legen, was natürlich für unser erklärtes Ziel, Klassenerhalt, sehr hilfreich ist."