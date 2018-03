Sport Hahnbach

Zum ersten Heimspiel nach einer langen Winterpause erwartet der Bezirksliga-Spitzenreiter SV Hahnbach den 1. FC Schmidgaden auf der Josef-Trösch-Sportanlage. Spielbeginn ist am Sonntag, 18. März, um 14 Uhr. SVH-Trainer Thorsten Baierlein und seine Mannschaft konnten trotz witterungsbedingter Schwierigkeiten eine gute Vorbereitung absolvieren.

Höhepunkt war das dreitägige Trainingslager in Pilsen, hier wurde der Grundstein für eine erfolgreiche Fortsetzung der bisher äußerst überzeugenden Saison gelegt. Dass der Trainer mit seinem Team auf dem richtigen Weg ist, zeigte das 2:2 bei der heimstarken DJK Ensdorf am vergangenen Wochenende. Fußballspielen war auf dem kleinen, holprigen Ausweichplatz nicht möglich, aber Hahnbach nahm die Gegebenheiten an und war vor allem im zweiten Durchgang klar besser als der Gegner. Nun kommt der 1. FC Schmidgaden nach Hahnbach. Blickt man nur auf die Tabelle, so scheint es eine klare Angelegenheit für die Heimmann- schaft zu werden. Die Gäste stiegen als Fünfter der Kreisliga West in die Bezirksliga auf. Hier konnten sie nie richtig Fuß fassen und sind abgeschlagen Letzter mit fünf Punkten.Trotzdem werden die Schmidgadener versuchen, die Saison anständig zu Ende zu spielen und sicher nicht kampflos die Punkte herschenken. Der SV Hahnbach tut gut daran, den Gegner ernst zu nehmen und voll konzentriert dieses erste Heimspiel anzugehen. Lukas Freisinger und Franz Geilersdörfer fehlen verletzungsbedingt noch länger, aber Patrick Geilersdörfer stößt wieder zum Kader. Trainer Baierlein hat somit eine Alternative mehr zur Verfügung und wird sein Team sicher gut auf die Aufgabe einstellen. Bessere Platzverhältnisse vorausgesetzt, kann die Mannschaft den Zuschauern hoffentlich eine interessante und erfolgreiche Heimpartie bieten.

Bezirksliga Nord

21. SpieltagPfreimd - Sorghof Sa. 14 UhrFC Wernberg - Inter So. 14 UhrTuS Kastl - Schirmitz So. 14 UhrKatzdorf - Vohenstrauß So. 14 UhrKulmain - Det. Wernberg abgesagtHahnbach - Schmidgaden So. 14 UhrSchwarzhofen - Ensdorf abgesagtHirschau - FC Amberg II So. 14.15 Uhr1. SV Hahnbach 19 52:19 392. SpVgg Pfreimd 17 45:28 363. SpVgg Schirmitz 19 35:22 354. DJK Ensdorf 19 40:25 345. TuS Kastl 16 22:21 276. SV Sorghof 18 29:26 267. FC Wernberg 18 32:27 258. SC Katzdorf 18 30:30 259. SV Schwarzhofen 17 40:30 2410. TSV Detag Wernberg 18 36:28 2411. SV Inter Amberg 18 26:32 2412. SpVgg Vohenstrauß 18 26:30 2213. SV Kulmain 19 25:32 1814. TuS/WE Hirschau 18 18:27 1715. FC Amberg II 16 13:43 1016. 1. FC Schmidgaden 18 9:58 5