Sport Hahnbach

04.04.2018

7

0 04.04.2018

Mit dem Höchststand von 1103 Mitgliedern, darunter 319 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, ist der SV Hahnbach größter Verein in der Gemeinde. Große Zufriedenheit und Einigkeit bestimmt die Jahreshauptversammlung.

Zur Bewältigung der finanziellen Herausforderungen wurde die Erhöhung des Jahresbeitrags um vier Euro für Mitglieder ab 16 Jahren beschlossen. Seit der Beitraganpassung 2011 seien die Ausgaben um 20 Prozent gestiegen. So waren in den vergangenen fünf Jahren für Sanierungen im Sportheim, bei Warmwasseranlage, Heizung und der Geräte für den Sportbetrieb 70 000 Euro aufgewendet worden.Vorsitzender Hans Luber freute sich über die Unterstützung von aktiven und fördernden Mitgliedern bei Veranstaltungen und Arbeitseinsätzen um das Sportgelände. Als herausragend bezeichnete er die Auszeichnung mit der Silbernen Raute durch den BFV. Schriftführerin Heidi Rösl zeigte die außersportliche Veranstaltungen wie Sportlerkirwa, Beteiligung an Ferienprogramm und Marktfest, Kinderfasching mit über 200 Besuchern, Teilnahme am Faschingszug und anschließende Megaparty am Sportgelände auf. Zugunsten der Fußball-Junioren wurde ein Preisschafkopf abgehalten.Als Termine gab sie die Wechselstation beim Landkreislauf am 5. Mai und das Raiffeisenfußballcamp vom 2. bis 4. August bekannt. Laut Kassier Josef Bauer hat der Verein keine Verbindlichkeiten. Die Einnahmen aus der Parkplatzbewachung beim Frohnbergfest, bei Altmaterialsammlungen und Christbaumversteigerung seien ein großer Brocken. Bei den Ausgaben schlügen fünfstellige Verbandsabgaben sehr zu Buche.Ausführlich berichteten die Spartenleiter über ihre Abteilungen. Über 40 Trainer und Betreuer kümmern sich um die Jugend. Naturgemäß ist die Fußballsparte die größte des Vereins. Als richtiger Schritt wurde die Bildung einer Spielgemeinschaft mit der DJK Gebenbach und den Sportfreunden Ursulapoppenricht für die Fußball-Junioren bezeichnet. Im Seniorenbereich genießt man derzeit vordere Platzierungen. Erfolgreichste Abteilung sind die Volleyballerinnen. Herausragend dabei der Klassenerhalt der Damen 1 in der Regionalliga Süd Ost. Auch die übrigen Teams erreichten Erfolge. Acht Jugendmannschaften, allesamt Mädchen, spiegelten den Erfolg der Senioren wider.Auch beim Tischtennis ist der SVH mit den Platzierungen der zwei Jugend- und drei Herrenteams zufrieden. Die Laufsparte war mit zwei Damenteams beim Landkreislauf dabei. Im Bereich Gymnastik werden sechs verschiedene Kurse angeboten. Bei den Kindern seien die Turnstunden gut besucht. Sehr gut werde die Kindertanzgruppe angenommen.Bürgermeister Bernhard Lindner lobte den SV für sein breitgefächertes Angebot für alle Altersklassen. An den Kosten der Sanierung für den B-Platz werde sich die Gemeinde beteiligen. An der Gratisnutzung der Josef-Graf-Halle werde festgehalten. Kulturausschussvorsitzender Martin Wild und Pfarrvikar Christian Preitschaft rundeten die Komplimente ab.Für langjährige Mitgliedschaft und viele Spieleinsätze wurden ausgezeichnet: 60 Jahre: Josef Huber, Leonhard Opitz, Anton Platzer, Wolfgang Reisinger, Adolf Rösch, Rudolf Schieberl und Günther Trösch; 50: Alois Berger, Georg Dotzler, Karl-Heinz Englhart, Josef Iberer, Ewald Rossmann und Leonhard Weber.40 Jahre: Hildegard Erras, Richard Götz, Peter Iberer, Christine Käufl, Heiner Käufl, Christian König, Peter Kral, Günter Künzl, Elisabeth Lederer und Christian Meier; 25: Franziska Gebhard-Dorner, Claudia Graf-Stich, Maria Graf, Michael Graf, Christian Jendretzke, Evelyn Jendretzke, Bastian Klose, Christine Koch, Julian Niebler, Anita Pirner und Brigitte Stiegler.800 Fußballeinsätze: Wolfgang Lindner; 700: Hermann Rösl; 500: Stefan Kelsch; 400: Christoph Reichert; 300: Rene Brewitzer, Patrick Geilersdörfer, Michael Rösch und Christian Seifert; 200: Franz Geilersdörfer, Stefan Horn und Michael Pozywio. 300 Volleyballeinsätze: Anna Dotzler, Lisa Lederer, Veronika Lederer, Sandra Ringel, Christina Winkler, Sabine Winkler; 200: Sandra Strobl.