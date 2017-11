Sport Hahnbach

19.11.2017

Ein langgehegter Wunsch ging für den SV Hahnbach in Erfüllung: Der Bayerische Fußballverband verlieh dem Verein die silberne Raute. Dieses Gütesiegel zeigt nach außen sichtbar, dass er in Führung, Organisation, sozialem Engagement und durch seine Angebote den Anforderungen der Gegenwart gerecht wird.

Ehrungen Vorstandstätigkeit



Josef Bauer, Wolfgang Dotzler, Hermann Graf, Evi Höllerer, Peter Rösch und Heidi Rösl



Abteilungen



Fußball: Bernhard Gericke, Jürgen Höllerer, Herbert Iberer, Manfred Märtin, Wolfgang Schötz und Thomas Weiß



Gymnastik: Gabi Ertl, Claudia Graf und Birgit Simon



Tischtennis: Simon Bauer und Konrad Kederer



Volleyball: Elisabeth Lederer, Siegfried Meier, Edgar Rauch und Markus Tafelmeyer



Wandern: Annemarie Graf und Josef Ritter



allgemeiner Einsatz



Josef Ertl, Thomas Glück, Georg Götz, Lawrence Hoffmann, Erich Kelsch, Dieter Klober, Günter Ritter, Adolf Rösch, Norbert Rösch, Herbert Rösl , Hans Winkler (ibj)

In seiner Laudatio sah der Ehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises Amberg-Weiden, Karl Bauer, diese Auszeichnung als ein Verdienst aller 1090 Mitglieder. Von 40 möglichen Punkten, die in den Bereichen Ehrenamt, Jugend, Breiten- und Freizeitsport sowie Prävention zu holen sind, habe der SV Hahnbach allen Anforderungen mehr als entsprochen. Hier zähle der Grundgedanke: "Leben auf dem Land hat Zukunft."Beständigkeit spiele eine große Rolle und werde durch wenige Wechsel in der Führungsmannschaft sichtbar. Mit der Betreuung von über 340 Kinders und Jugendlichen sei der Verein beispielgebend. Seine Jugendarbeit sei seit jeher ein Aushängeschild des SV. In sechs Abteilungen werde für alle Altersschichten ein Breitensportangebot angeboten. So werde der Verein den hohen gesellschaftlichen und sportlichen Anforderungen der heutigen Zeit gerecht.Die Verleihung der Auszeichnung nahm der Vorstand zum Anlass, Mitgliedern, die sich schon über lange Zeit ehrenamtlich für den SV engagieren, mit einer Urkunde und einem Präsent sowie persönlichen Worten zu danken. Vorsitzender Hans Luber bezeichnete das Ehrenamt als "Stütze einer freien Gesellschaft, weil es den Bürgern die Möglichkeit gibt, ihre Umwelt mitzugestalten und zu verbessern".Bürgermeister Bernhard Lindner gratulierte zu der hohen Auszeichnung und würdigte die Leistungen des Sportvereins für die Marktgemeinde. In den vielen Abteilungen hätten alle Altersgruppen die Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen. Die Erfolge in den Sparten seien das Ergebnis kontinuierlicher Vereinsführung. Kulturausschussvorsitzender Martin Wild dankte dem Verein für sein vielfältiges Freizeitangebot. Mit dem ehrenamtlichen Einsatz werde Tradition und Zusammenhalt gepflegt. Alle Geehrten seien ein Gewinn für den Verein. Ein Essen rundete den Ehrenabend ab.