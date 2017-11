Sport Hahnbach

16.11.2017

3

0 16.11.2017

Nach drei Auswärtspartien in Folge freuen sich die Volleyballerinnen des SV Hahnbach, endlich wieder vor den eigenen Fans spielen zu dürfen. Zu Gast ist der Aufsteigerkollege aus der Bayernliga Süd.

Nord gegen Süd heißt es am Samstag, 18. November, um 19 Uhr in der Josef-Graf-Halle, wenn es zum Aufeinandertreffen der letztjährigen Bayernligameister SV Hahnbach und SV Mauerstetten in der Regionalliga kommt. Keine leichte Aufgabe für die Gastgeberinnen, denn der SVM holte in den bisherigen vier Spielen bereits zehn Punkte. Aber auch der SV Hahnbach präsentierte sich in den letzten beiden Spielen gegen die Tabellenführer Obergünzburg und Neudrossenfeld sehr gut, auch wenn beide Spiele knapp verloren wurden. "Wir hoffen auf die Unterstützung unserer Zuschauer und wollen unseren ersten Dreier in dieser Saison holen", sagt Trainer Reinhard Schön. "Wenn wir die Leistung und Moral vom vergangenen Wochenende mitnehmen können, haben wir gute Chancen." Die Mannschaft ist bis auf Lorena Tilgen (spielt für Altdorf in der 3. Liga) vollzählig.