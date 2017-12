Sport Hahnbach

Zum Abschluss der Vorrunde gibt es am Samstag, 16. Dezember, nochmals ein Volleyball-Highlight in der Josef-Graf-Halle in Hahnbach. Bereits ab 14 Uhr stehen sich in der Landesliga Nord/Ost die heimische SG Schnaittenbach/Hahnbach, der VC Schwandorf und der SC Memmelsdorf gegenüber. Sie bestreiten somit die Vorspiele für das ab 20 Uhr beginnende Duell in der Regionalliga zwischen dem SV Hahnbach und dem VCO München.

Hinter dem VCO München verbirgt sich ein Auswahlteam des Bayerischen Volleyballverbandes. Die Gastgeberinnen gehen selbstbewusst in die Partie. "Wir wollen unser letztes Heimspiel vor Weihnachten gewinnen. Mit einem Sieg könnten wir sogar bis auf Tabellenplatz fünf der Liga vorrücken, sofern die anderen Spiele der Ligakonkurrenten zu unseren Gunsten enden", sagt Trainer Reinhard Schön.In jedem Fall aber können die Hahnbacherinnen mit einem Sieg den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter vergrößern. Der Gegner ist auf keinen Fall zu unterschätzen, die Spielerinnen des VCO München sind zwar alle noch sehr jung, aber sehr talentiert. Man darf sich demzufolge keinerlei Nachlässigkeiten erlauben. Die Gastgeberinnen hoffen wieder auf die Unterstützung der Fans. Trainer Reinhard Schön hat bis auf Lorena Tilgen, die wieder mit dem TV Altdorf eine Liga höher antritt, alle Spielerinnen an Bord.