Sport Hahnbach

11.01.2018

Die Hahnbacher Volleyballerinnen starten mit einem Heimspiel in die Rückrunde der Regionalliga. An den Gegner haben sie gute Erinnerungen.

Zu Gast am Sonntag, 14. Januar (14 Uhr), in der Josef-Graf-Ott-Halle ist der FSV Marktoffingen. In der Vorrunde setzte sich der SV Hahnbach knapp mit 3:2 durch. "Es wäre schön, wenn uns dies auch am Sonntag gelingen würde", so Trainer Reinhard Schön. Beide Mannschaften haben eine ausgeglichene Bilanz - fünf Siege, fünf Niederlagen. Marktoffingen ist mit 15 Punkten Tabellensiebter, Hahnbach mit 16 Zählern Fünfter. "Unseren Gegner schätze ich aber wesentlich stärker ein, als die Mannschaften, die wir vor der Winterpause besiegt haben", sagt Schön.Die Gäste sind besonders in der Abwehr stark, demzufolge gilt es, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. "Wir wollen unbedingt unsere kleine Siegesserie weiter ausbauen", gibt der Hahnbacher Coach vor. Das Team um Spielführerin Anna Dotzler versuchte bei sechs Trainingseinheiten und einem Testspiel seit Jahresbeginn den nötigen Feinschliff für das erklärte Ziel "Klassenerhalt" zu bekommen. Hierzu wäre ein Sieg am Sonntag unheimlich wichtig. Sorge bereitet dem Trainer nach wie vor, dass sich einige Leistungsträgerinnen mit Finger- oder Schulterverletzungen herumplagen.Bei einigen Spielerinnen ist ein Einsatz noch fraglich, oder nur bedingt möglich. Nichtsdestotrotz ist es eine wegweisende Begegnung: Bei einem Sieg könnte sich der SV Hahnbach vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz acht erarbeiten.