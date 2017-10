Sport Hahnbach

22.10.2017

Wernberg. Am Ende war es für den TSV Detag Wernberg gegen den Tabellenzweiten SV Hahnbach ein gebrauchter Tag. Nach aufopferungsvollem Kampf in 80-minütiger Unterzahl mussten sich die Köblitzer den Gästen unglücklich mit 1:2 geschlagen geben. Dabei erhitzten einige Fehlentscheidungen die Gemüter der Gastgeber, die sich vom Unparteiischen verschaukelt fühlten. Die Vorzeichen standen bereits vor Spielbeginn mit dem kurzfristigen, grippebedingten Ausfall von Spielertrainer Christian Luff nicht günstig für den TSV. Nach ausgeglichenem Beginn nahm das Unheil für die "Lila-weißen" schon bald seinen Lauf. Fabian Brewitzer wurde freigespielt, befand sich aber im Abseits, der Assistent ließ weiterlaufen, Detag-Keeper Matthias Jahn war einen Sekundenbruchteil eher am Ball als der Gäste-Torjäger, der nach einer anschließenden Berührung, außerhalb des Strafraums fiel. Der Unparteiische zeigte Jahn überzogen die Rote Karte. Nun übernahmen die Gäste das Kommando, die wenigen Schüsse aufs TSV-Tor konnte Ersatz-Keeper Simon Luff parieren. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann der nächste Rückschlag für die Heimelf. Kevin Mann und Tobias Hüttner prallten knapp außerhalb des Strafraums unbeabsichtigt zusammen, und der Referee zeigte zum Entsetzen des TSV-Anhangs auf den Elfmeterpunkt. Den Strafstoß verwandelte Fabian Brewitzer zum Hahnbacher 0:1. Der Ausgleich ebenfalls per Strafstoß: Christoph Reis wurde einschussbereit von den Beinen geholt. Lukas Hudec verwandelte zum 1:1. Die Freude darüber währte aber nicht lange, dann schlug das Unglück für den TSV erneut zu. Hüttners Schuss, fast von der Torauslinie, rutschte Simon Luff durch die Beine und trudelte hinter die Linie zum 1:2 (80.).

TSV Detag Wernberg: Jahn, Reis (86. Simon Polster), Mann, Litke, Alexander Luff, Riedl, Maunz, Patrick Luff (12. Simon Luff), Rauen (63. Häffner), Hudec, Thimo LuffSV Hahnbach: Wismet, Kohl, Seifert, Schötz, Rösch, Geilersdörfer, Freisinger (85. Rene Brewitzer), Hüttner, Plach, Gäck, Fabian BrewitzerTore: 0:1 (45.+1, Foulelfmeter) Fabian Brewitzer, 1:1 (77., Foulelfmeter) Lukas Hudec, 1:2 (80.) Tobias Hüttner - SR: Michael Bäumel (SV Breitenbrunn) - Zuschauer: 180 - Rot: (11.) Matthias Jahn (Wernberg), Foulspiel