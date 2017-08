Sport Hahnbach

15.08.2017

15.08.2017

Leistungsgerecht 1:1 trennte sich der SV Hahnbach im vierten Heimspiel hintereinander in der Fußball-Bezirksliga Nord von der DJK Ensdorf. Beide Mannschaften konnten jedoch über die gesamten 90 Minuten die Erwartungen nicht ganz erfüllen. Die erste Möglichkeit hatten die Gäste in der 2. Minute. Nach einem Freistoß köpfte Roman Reinhardt den Ball knapp neben das Tor. Kurz darauf eine Flanke von Christian Gäck, Sascha Rösl legte auf, aber Fabian Brewitzer zielte über den Querbalken. Die beste Gelegenheit für den SVH hatte dann Christian Gäck. In aussichtsreicher Position legte er den Ball quer, statt selbst abzuschließen.

Der Gastgeber tat etwas mehr, Ensdorf spielte sehr abwartend und lauerte auf Ballverluste der Hahnbacher. So geschehen in der 29. Minute: Die Heimmannschaft verlor den Ball im Mittelfeld, dann ging es blitzschnell. Sebastian Siebert kam rechts frei durch, knallte das Leder aber knapp am Pfosten vorbei. Dann nochmals der SVH. Nach einem langen Ball von Bastian Freisinger auf Fabian Brewitzer erzielte dieser ein Tor, das Schiedsrichtergespann entschied jedoch auf Abseits. Gleich nach dem Wechsel die kalte Dusche für die Gastgeber. Nach einem Eckball für Ensdorf konnte die Abwehr der Hahnbacher zweimal klären, aber Sebastian Hummel knallte den Abpraller mit voller Wucht in die Maschen zum 0:1 (47.). Ensdorf zog sich mit der Führung im Rücken noch weiter zurück und versuchte über ihre schnellen Angreifer zum Erfolg zu kommen. Es gab viele Zweikämpfe und kleine Fouls im Spiel, die zu zahlreichen Unterbrechungen führten. In der 68. Minute beinahe der Ausgleich. Bastian Freisinger flankte nach innen, Christian Gäck schoss sofort, wurde aber gerade noch abgeblockt.Dann hatten die Gäste die Entscheidung auf dem Fuß. Stefan Trager lief über das gesamte Feld, legte klug den Ball auf, der völlig frei stehende Julian Trager brachte aber die Kugel nicht im leeren Tor unter. So blieb der SV Hahnbach noch im Rennen und erzielte zwei Minuten vor dem Ende durch Fabian Brewitzer den viel umjubelten und verdienten 1:1-Ausgleich.SV Hahnbach: Wismet, Kohl, Seifert, Schötz, Rene Brewitzer, Rösch, Rösl (68. Hirschmann), Gäck (88. Neiswirth), Geilersdörfer (88. Reichert), Freisinger, Fabian BrewitzerDJK Ensdorf: Pangerl, Thomas Weiß (75. Jonas Reinwald), Fabian Westiner, Reinhardt, Stefan Trager, Hummel, Andreas Weiß, Grabinger, Julian Trager, Siebert (88. Tobias Westiner), LuschmannTore: 0:1 (47.) Sebastian Hummel, 1:1 (88.) Fabian Brewitzer - SR: Dennis Martin (Regensburg) - Zuschauer: 290