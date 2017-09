Sport Hahnbach

15.09.2017

0 15.09.2017

Nach zwei Auswärtsspielen in Folge steht für den SV Hahnbach wieder ein Heimspiel auf dem Programm. Zu Gast am Sonntag, 17. September, ist der FC Wernberg. Beginn auf der Josef-Trösch-Sportanlage ist um 15 Uhr. Ähnlich wie der Gastgeber musste auch der FC Wernberg in der vergangenen Saison bis kurz vor Schluss zittern. Erst in den letzten Partien wurde der Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Nord gesichert.

Diese Saison soll etwas ruhiger werden für den FC Wernberg, der sich von Anfang an so weit wie möglich von den Abstiegsrängen fernhalten möchte. Dies ist der Mannschaft von Trainer Erwin Zimmermann bislang auch gut gelungen. Nach drei 1:1-Unentschieden hintereinander zu Saisonbeginn steigerte sich das Team und holte aus den nächsten vier Partien neun Punkte.Zuletzt musste man sich nach einer starken Leistung bei der DJK Ensdorf mit 1:2 geschlagen geben, obwohl man die bessere Mannschaft war. Nicht ganz zufrieden waren die Wernberger mit dem 0:0 zu Hause gegen Schlusslicht 1. FC Schmidgaden am vergangenen Wochenende, als es trotz Überlegenheit einfach kein Treffer gelang. Auch dem SV Hahnbach glückte gegen Hirschau kein Tor, so dass es bei einem 0:0 beim kampfstarken Aufsteiger blieb. Nach den zuletzt sehr guten Leistungen gegen den SV Schwarzhofen und dem hohen Sieg beim FC Amberg II setzte sich die Mannschaft von Trainer Rüdiger Fuhrmann gegen die sehr defensiv und diszipliniert spielenden Hirschauer vor allem im Sturm nicht entscheidend durch. Dies ist aber kein Problem für den SV Hahnbach, liegt er doch sehr gut in der Tabelle und ist als einziges Team noch ungeschlagen mit einem sehr guten Torverhältnis.Deshalb kann er das Spiel gegen den FC Wernberg mit breiter Brust angehen. Dass es nicht einfach wird, weiß man beim SVH natürlich, denkt man nur an die beiden knappen Ergebnisse aus der vergangenen Saison. Christian Seifert und Kapitän Michael Rösch sind aus dem Urlaub zurück und werden wieder zur Mannschaft gehören. Allerdings gibt es auch ein paar Probleme. Mit Patrick Geilersdörfer, Alex Sollfrank und Jonas Dotzler fehlen drei Abwehrspieler verletzt.