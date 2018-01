Sport Hahnbach

09.01.2018

In Hahnbach fand die Endrunde des Bezirkspokals der Frauen statt. Teilnehmer waren in Gruppe 1 der SV Hahnbach III, VC Kallmünz/Burglengenfeld und der SC Ettmannsdorf. In Gruppe 2 spielten ASV Schwend, TSV Falkenstein und der TSV Abensberg II, jeweils jeder gegen jeden. Hahnbach stand im ersten Spiel dem SC Ettmannsdorf gegenüber. Mit druckvollen Aufschlägen zeigten die Hahnbacher Mädchen von Anfang an, wer Herr im Haus ist und ließen bis zum 25:18 nichts anbrennen. Daraufhin stellte Trainerin Lederer die Spielerinnen aufs Feld, die noch U20 spielen können und auch dieser Satz ging klar mit 25:16 an die Heimmannschaft. Noch klarer fiel der Sieg gegen den Bezirksklassisten aus Kallmünz aus. Nach 36 Minuten hieß es 25:8 und 25:13. Somit war klar, dass sich der SV Hahnbach für den Landespokal qualifiziert hatte. Mit einem Sieg gegen den zweiten Gruppensieger, TSV Abensberg II, konnten sich die Hahnbacher Mädchen den Pokal holen. Voll motiviert und hoch konzentriert ging das Team ans Werk. Mit einer Aufschlagserie zum 8:0 legte Anne Winter den Grundstein zum 25:7. Im zweiten Satz wollte die Trainerin nochmal allen Spielerinnen Einsatzzeiten geben und wechselte deshalb die halbe Mannschaft aus. Das brachte aber einen Bruch und Abensberg kam deutlich besser ins Spiel. Aufschlagserien von Zehner und Kowatsch führten zum einzigen Satzverlust (19:25). Im Tiebreak war der SVH wieder von Anfang an wach und gewann ungefährdet Satz, Spiel und Bezirkspokal. Als Zweiter hat sich der TSV Abensberg ebenfalls für den Landespokal qualifiziert.