Sport Hahnbach

20.04.2018

20.04.2018

Nachdem in den letzten Tagen der Verzicht auf einen möglichen Aufstieg das Hauptthema war, konzentriert sich der SV Hahnbach nun wieder auf die letzten fünf Spiele in der Fußball-Bezirksliga Nord. Denn ein großes Ziel haben Trainer Thorsten Baierlein und die Mannschaft auch weiterhin.

Neun Punkte Vorsprung sind es von Hahnbach auf den Tabellenzweiten SpVgg Pfreimd. Die restlichen Partien sollen konzentriert und engagiert angegangen werden, um das Ziel, Meister der Fußball-Bezirksliga Nord zu werden, nicht aus den Augen zu verlieren. Am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr erwartet der SVH den TuS Kastl - ein starkes Team, das nur schwer zu bezwingen sein wird. Die Gäste eröffneten die Saison mit fünf Unentschieden hintereinander und fanden sich in der unteren Tabellenhälfte wieder. Seitdem ging es dann aber stetig bergauf - bis auf Platz sechs. Der TuS überzeugte auch auswärts, musste bisher nur in Schwarzhofen, in Katzdorf und am Freitagabend in Sorghof den Platz als Verlierer verlassen.Nicht ganz zufrieden war man beim SV Hahnbach mit den letzten beiden Spielen gegen den TuS/WE Hirschau und beim FC Wernberg. Hier gewann man auch mit etwas Glück, denn die Leistung war nicht gerade berauschend. "Gegen den TuS Kastl wird eine Steigerung unbedingt notwendig sein, wenn wir die Punkte in Hahnbach behalten möchten. Die Truppe von Simon Schwarzfischer gehört sowohl spielerisch als auch taktisch zu den Besten in der Liga. Das musste der SVH ja schon im Hinspiel erkennen, das man mit 1:2 verloren hat", so Baierlein, der trotz des Aufstiegsverzichts den Titel mit seiner Mannschaft einfahren möchte.Der Trainer wünscht sich vor allem eine spielerische Verbesserung, allerdings stellen sich die Gegner auch immer sehr gut auf die Hahnbacher ein und machen die Räume meist sehr eng. "Wir müssen in der Defensive gut organisiert sein und dürfen uns keinesfalls auskontern lassen. Außerdem wollen wir unseren treuen Zuschauern wieder mal ein gutes Spiel zeigen", ergänzte der Trainer. Kapitän Michael Rösch, der in Wernberg kurzfristig wegen Krankheit ausfiel, ist wieder dabei. Ansonsten ändert sich nichts.