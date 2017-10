Sport Hahnbach

Als Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Nord fährt der SV Hahnbach am Samstag, 28. Oktober, zum nächsten Auswärtsspiel nach Vohenstrauß. Beginn der Begegnung ist bereits um 14 Uhr. Nachdem die SpVgg die vergangene Saison auf dem Relegationsrang 13 beendete und nur durch einen Sieg im Entscheidungsspiel gegen den SV Neubäu den Klassenerhalt schaffte, lief es auch zu Beginn dieser Runde zunächst nicht gut.

In den ersten sechs Partien holte die Mannschaft von Trainer Ronny Tölzer lediglich drei Punkte und fand sich ganz unten in der Tabelle wieder. Aber nach dem ersten Erfolg beim SV Kulmain verbesserte sich das Team stetig und kletterte Stück für Stück nach oben. In der gesamten Vorrunde gab es dann nur noch zwei Niederlagen gegen starke Gegner (SpVgg Schirmitz und DJK Ensdorf), so dass die SpVgg Vohenstrauß zur Halbzeit der Saison einen guten siebten Platz belegt.Den Aufwärtstrend will die Mannschaft beibehalten und auch gegen den SV Hahnbach versuchen, nicht leer auszugehen. Durch den knappen 2:1-Erfolg bei Detag Wernberg am vergangenen Samstag steht der SV Hahnbach auf Rang eins. Auch wenn man in diesem Spiel nicht die beste Leistung abrufen konnte, so kann man in Hahnbach insgesamt mit dem bisher Erreichten vollauf zufrieden sein.Trainer Rüdiger Fuhrmann und sein Team haben eine sehr gute Leistung gebracht und stehen zurecht ganz oben. Den "Platz an der Sonne" gilt es nun aber zu verteidigen. Bei der SpVgg Vohenstrauß ist die Aufgabe immer sehr knifflig, in den letzten fünf Begegnungen in Vohenstrauß konnte der SV Hahnbach nicht einmal gewinnen. Es waren immer sehr schwere, intensive Spiele, die von der Mannschaft alles abverlangten. Auch dieses Mal wird der SV Hahnbach wieder auf einen sehr entschlossenen und zweikampfstarken Gegner treffen. Lukas Freisinger ist wieder dabei, der übliche Kader steht voll zur Verfügung.Eine nicht minder schwere Aufgabe steht dem SV Hahnbach im Nachholspiel beim SV Kulmain am Dienstag, 31. Oktober, um 14.30 Uhr bevor. Auch gegen Kulmain konnte der SVH die letzten fünf Partien nicht gewinnen und wird auch hier auf eine unbequeme Mannschaft stoßen, die um jeden Punkt gegen den Abstieg kämpft.