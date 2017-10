Sport Hahnbach

20.10.2017

0 20.10.2017

Fußball-Bezirksligist SV Hahnbach spielt bereits am Samstag, 21. Oktober (16 Uhr), beim TSV Detag Wernberg. Die vergangene Saison beendete die Mannschaft der beiden Trainer Christian Luff und Thomas Gietl auf dem achten Platz und reihte sich genau vor dem SV Hahnbach ein. "Vorderes Tabellendrittel" lautete das Ziel des Vereins zu Beginn dieser Runde. Mit einer ziemlich ausgeglichenen Bilanz von fünf Siegen, vier Unentschieden, aber auch fünf Niederlagen belegt der TSV momentan den achten Platz und gehört damit dem recht breiten Mittelfeld an.

Zu Beginn lief es recht gut, die Mannschaft war Sechster, nur ein Punkt aus fünf Begegnungen ließ das Team dann auf den Relegationsrang abrutschen. Der 7:1-Sieg beim FC Amberg II leitete die Wende ein. Es folgten zwei weitere Erfolgserlebnisse gegen die DJK Ensdorf und beim 1. FC Schmidgaden, die zeigen, dass die Mannschaft um Spielertrainer Christian Luff auf dem richtigen Weg ist. Für den SV Hahnbach waren gerade die Spiele in Wernberg selten von Erfolg gekrönt. Hier tat er sich schon immer sehr schwer, vergangene Saison verlor der SV mit 1:4. Aber die Hahnbacher sind momentan gut in Schuss und werden alles versuchen, diesmal nicht leer auszugehen.Am vergangenen Sonntag zeigte das Team von Trainer Rüdiger Fuhrmann wieder eine sehr ansprechende Leistung. Gegen einen allerdings doch recht harmlosen SV Sorghof gelang ein überzeugender Heimerfolg. Die gute Form gilt es nun aber auch in fünf aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen, einschließlich der Nachholpartie in Kulmain, zu bestätigen. Lediglich ein Heimspiel steht in diesem Jahr noch an. Das Team um Kapitän Michael Rösch ist aber soweit gefestigt, um die schweren Auswärtsaufgaben zu bewältigen. Trainer Rüdiger Fuhrmann wird die Mannschaft wieder optimal vorbereitet ins Rennen schicken, so dass man sich mit einer guten Leistung auch in Wernberg etwas ausrechnen kann.