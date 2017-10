Sport Hahnbach

06.10.2017

Eine etwas längere Anreise hat der SV Hahnbach am Sonntag, 8. Oktober, vor sich. Es geht in den Norden, zum Auswärtsspiel beim SV Kulmain. Anstoß ist um 15 Uhr. In der Saison 2015/2016 als 14. aus der Bezirksliga Nord abgestiegen, schaffte der SVK gleich darauf als souveräner Erster der Kreisliga Nord den sofortigen Wiederaufstieg.

Allzu gut lief es für die Mannschaft von Trainer Oliver Drechsler bisher aber nicht. In den zwölf Begegnungen gab es drei Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen. Allerdings fielen diese Niederlagen ständig sehr knapp aus, mit nur einem Tor Unterschied. Zuletzt gelangen zwei Erfolge gegen Ensdorf und Schmidgaden, wodurch der SVK wieder etwas Anschluss an das hintere Mittelfeld herstellte.Ganz anders die Situation beim SV Hahnbach: Die Mannschaft um Trainer Rüdiger Fuhrmann und der gesamte Verein sind mit der Saison mehr als zufrieden. Erst ein Spiel wurde verloren, in der Tabelle liegt man auf dem ausgezeichneten zweiten Platz. Ein Verdienst aller Beteiligter, besonders von Trainer Fuhrmann, der immer voll engagiert an der Seitenlinie steht und die Mannen um Kapitän Michael Rösch immer wieder zu Höchstleistungen puscht. Erfreulich, dass dabei auch spielerisch ein deutlicher Aufwärtstrend in den vergangenen Wochen zu erkennen war. Die Aufgabe in Kulmain wird allerdings nicht so leicht. Vor allem zu Hause präsentiert sich die Mannschaft äußerst aggressiv und kampfstark und wird dem SV Hahnbach alles abverlangen. Auch mit schweren Platzverhältnissen ist in Kulmain zu rechnen, dies war in den vergangenen Jahren immer so. Dennoch kann der SVH zuversichtlich und selbstbewusst in die Partie gehen und wird bei einer konzentrierten Leistung sicher nicht mit leeren Händen nach Hause zurückkehren.Bis auf Manuel Plach, der beruflich verhindert ist, steht der gewohnte Kader zur Verfügung.

Bezirksliga Nord

13. SpieltagTuS Kastl - Hirschau Sa. 15 UhrVohenstrauß - FC Amberg II Sa. 16 UhrDetag Wernberg - Ensdorf Sa. 16 UhrPfreimd - FC Wernberg So. 15 UhrSchirmitz - Inter So. 15 UhrSorghof - Schmidgaden So. 15 UhrKulmain - Hahnbach So. 15 UhrKatzdorf - Schwarzhofen So. 15.15 Uhr1. SpVgg Pfreimd 12 34:18 262. SV Hahnbach 12 39:10 253. SpVgg Schirmitz 12 22:16 244. DJK Ensdorf 12 26:16 215. TuS Kastl 12 13:14 206. SC Katzdorf 12 23:21 197. SV Schwarzhofen 12 32:24 168. FC Wernberg 12 23:22 169. SV Sorghof 12 19:19 1610. SpVgg Vohenstrauß 12 15:19 1611. SV Inter Amberg 12 17:22 1612. TSV Detag Wernberg 12 24:21 1313. SV Kulmain 12 14:14 1214. TuS/WE Hirschau 12 10:17 1215. FC Amberg II 12 12:36 916. 1. FC Schmidgaden 12 7:41 2