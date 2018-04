Sport Hahnbach

22.04.2018

17

0 22.04.201817

Ein Tor vor der Pause, zwei unmittelbar danach: Tobias Hüttner ist der Hahnbacher "Held" beim 4:1-Erfolg im Landkreisduell der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den TuS Kastl. Der kann ein Null-Punkte-Wochenende nicht verhindern.

Fußball Bezirksliga Nord



FC Amberg II - SV Sorghof 1:1 (0:1) FC Amberg II: Plößl, Hohe, Giehrl, Jawara, Donhauser (72. Jelinek), Th. Müller (60. Luschner), Haller, L. Müller, Geitner, Lache, Leitenbacher



SV Sorghof: Götz, Rudlof, Nutz (83. Schiekofer), Becker, Kraus (55. Ritz), Ertl, Götzl, Meyer, Doschat, Wywiol, Hagerer



Tore: 0:1 (4.) Daniel Kraus, 1:1 (56.) Jörg Hohe - SR: Markus Haase (Burglengenfeld) - Zuschauer: 60



1. FC Schmidgaden - SC Katzdorf 0:2 (0:2) Tore: 0:1 (12.) Michael Bayerl, 0:2 (34.) Florian Baumann - SR: Joseph Baumgartner (Wörth) - Zuschauer: 130 - Gelb-Rot: (83.) Michali Gatsas (FC)



SpVgg Schirmitz - SpVgg Vohenstrauß 1:1 (1:1) Tore: 1:0 (9.) Benedikt Kormann, 1:1 (31., Elfmeter) Thomas Schieder - SR: Michael Sperger (Neutraubling) - Zuschauer: 150 - Gelb-Rot: (43.) Sebastian Dobmayer (SpVgg)



SV Schwarzhofen - FC Wernberg 3:2 (2:2) Tore: 1:0 (5.) Maximilian Lennert, 2:0 (18.) Stefan Voith, 2:1 (35.) Alexander Grill, 2:2 (39.) Andreas Lorenz, 3:2 (86., Elfmeter) Martin Weiß - SR: Manuel Röhrer (TuS Rosenberg) - Zuschauer: 150

Nach der 1:2-Niederlage im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Nord am Freitagabend beim SV Sorghof kassierte der TuS Kastl rund 45 Stunden später gleich die nächste Derbyniederlage. Beide Teams begannen mit viel Tempo, die ersten Chancen hatten die Gäste bei zwei Flachschüssen kurz hintereinander auf das Gehäuse von SV-Tormann Jakob Wismet, der jeweils klärte (12.). Die Heimelf tat sich zunächst schwer, erfolgversprechend nach vorne zu kommen. Kastl stand sehr sicher und spielte sehr souverän und abgeklärt. Die beste Gelegenheit dann in der 29. Minute: Nach einer flachen Hereingabe hatte Simon Schwarzfischer freie Schussbahn, scheiterte aber am sehr sicheren Hahnbacher Torwart.Aus dem Nichts heraus dann das 1:0 für die Heimmannschaft. Fabian Brewitzer lief durch, prallte mit Gästetorwart Thomas Ibler zusammen. Der Ball rollte Tobias Hüttner vor die Füße und dieser traf ins leere Tor (32.). Trainer Thorsten Baierlein musste schon früh zweimal wechseln. Für die angeschlagenen Christian Gäck und Fabian Brewitzer kamen Sascha Rösl und Rene Brewitzer. Zu allem Unglück verletzte sich auch noch Schiedsrichter Dennis Martin. Nach einer 20-minütigen Unterbrechung sprang der Schiedsrichter-Beobachter ein, so dass die Partie dann fortgesetzt werden konnte. Das nächste Tor fiel nach einem Fehler in der Kastler Deckung. Sascha Rösl traf in der 45. Minute zum 2:0. Gleich nach der Pause wieder eine Unaufmerksamkeit der Gäste, Tobias Hüttner spielte noch den Torwart aus und schob überlegt zum 3:0 (47.). Jetzt war die beste Phase der Heimelf, die ständig nach vorne spielte. So dauerte es nicht lange, bis wiederum Tobias Hüttner mit seinem dritten Treffer zum 4:0 (51.) vollendete. Der TuS Kastl zeigte aber, warum er in der Tabelle so weit vorne steht. Er gab nie auf und versuchte immer wieder ein Tor zu erzielen. In der 59. Minute gelang schließlich Johannes Kölbl der verdiente Ehrentreffer.SV Hahnbach: Wismet, Geilersdörfer (55. Sollfrank), Seifert, Schötz, Hüttner, Rösch, Plach, Gäck (28. Rösl), Hefner, Freisinger, F. Brewitzer (32. R. Brewitzer)TuS Kastl: Ibler, Lother, M. Geitner, Schmid (32. Mack), P. Geitner, Weigert (80. F. Geitner), J. Kölbl, Baumer, M. Kölbl (73. Brandl), Fischer, SchwarzfischerTore: 1:0 (32.) Tobias Hüttner, 2:0 (40.) Sascha Rösl, 3:0/4:0 (47./51.) Tobias Hüttner, 4:1 (59.) Johannes Kölbl SR: Dennis Martin (Regensburg) - Zuschauer: 160 - Besonderes Vorkommnis: 20-minütige Unterbrechung wegen Verletzung des Schiedsrichters