Sport Hahnbach

20.03.2018

Als Außenseiter fahren die U20-Volleyballerinnen des SV Hahnbach zur nordbayerischen Meisterschaft nach Ansbach - mit einem erstaunlichem Ergebnis kommen sie zurück.

Ansbach/Hahnbach. Als Vizemeister der Oberpfalz waren die Hahnbacherinnen qualifiziert. Bedingt durch die Terminüberschneidungen und Krankheit, reiste die Truppe von Trainer Elisabeth Lederer nicht in Bestbesetzung an. Das Ziel war deshalb Platz fünf oder sechs. Nachdem der SVH in der Gruppe gegen N.H. Young Volleys und TSV Ansbach jeweils mit 0:2 unterlag, stellte Lederer um und setzte Libera Marie Heidlinger auf Außen und Nicole Bäumler auf Mitte. Im letzten Gruppenspiel gegen TSV Iphofen fruchtete die Aufstellungsänderung und Hahnbach gewann klar mit -13 und -6.Im Überkreuzspiel gegen den TV Altdorf hieß es nun alles oder nichts, wollte man ins Halbfinale einziehen. Gegen die großgewachsenen Mittelfränkinnen rechnete sich die Mannschaft keine großen Chancen aus und spielte unbekümmert und frech auf - und gewann mit 25:23 und 25:17. "Ziel erreicht", hieß es von Trainerin Lederer. Aber jetzt hatte der SVH Blut geleckt und wollte sich die Chance waren aufs Treppchen zu kommen. Im Halbfinale ging's gegen den haushohen Favoriten N.H. Young Volleys, der mit drei Regionalligaspielerinnen angereist war. Der Oberfrankenmeister unterschätze wohl den SVH und geriet gleich ins Hintertreffen: 25:23 für Hahnbach im ersten Satz. In Durchgang diktierte von Anfang an Neudrossenfeld das Geschehen und ließ mit 25:17 nichts anbrennen. Jetzt musste der Tiebreak den Einzug ins Finale entscheiden. Siegeswille und eine tolle geschlossene Mannschaftsleistung sicherten ein 15:11 und damit die nie erwartete Teilnahme an der bayerischen Meisterschaft am 8. April.Selbst im Finale gegen den VC Schwandorf, der ausschließlich mit Landesligaspielerinnen, aufgestellt war, steckte Hahnbach nie auf und brachte den VC gehörig ins Schwitzen, ehe dieser wiederum im Tiebreak das Finale für sich entschied.SV Hahnbach: Aleyna Rauscher, Celine Schüll, Laura Polito, Lena Meier, Lisa Petermeier, Luisa Mertel, Marie Heidlinger, Nicole Bäumler, Vanessa Wamser