06.05.2018

Der SV Hahnbach gewann sein Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den SV Kulmain klar mit 4:0. In der 7. Minute das 1:0 für den Gastgeber: Kulmains Deckung brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Rene Brewitzer bedankte sich mit dem Führungstreffer. Einen gefährlichen Freistoß von Nicolas Pusiak entschärfte Torhüter Jakob Wismet souverän. Der SVH war feldüberlegen, die langen Bälle kamen aber nicht so genau, so dass Kulmain immer wieder dazwischen gehen konnte. Über ihre schnellen Spitzen versuchten sie, die Hahnbacher Abwehr zu knacken, was aber sehr selten gelang. Ein Schreckmoment dann in der 40. Minute: Alex Sollfrank verlor den Ball, doch Andreas Popp schoss über das leere Tor.

Unmittelbar nach der Pause das schnelle 2:0 für Hahnbach durch Bastian Freisinger. Einen langen Schlag aus der Deckung nahm er gekonnt an und verwandelte eiskalt in der 46. Minute. Hahnbach setzte sofort nach und nach einem herrlichen Spielzug war es Rene Brewitzer der völlig frei stand, aber nicht vollenden konnte. Die Gäste bemühten sich weiterhin und kamen Mitte der zweiten Hälfte zu ihrer ersten Chance, aber der starke Schlussmann Jakob Wismet hielt wiederum glänzend aus kurzer Distanz. Zum Ende hin traf der Gastgeber noch zweimal. Zunächst erzielte Fabian Schötz in der 81. Minute nach einem schönen Alleingang das 3:0, und in der Schlussminute sorgte der eingewechselte Christoph Reichert nach einem Zuckerpass von Christian Seifert für den 4:0-Endstand. Die Kulmainer mussten die Begegnung mit neun Mann beenden, da sie nur einen Auswechselspieler dabei hatten, sich aber mehrere Spieler verletzten.SV Hahnbach: Wismet, P. Geilersdörfer (46. Dotzler), Sollfrank, Seifert, Schötz, Brewitzer, M. Rösch, Plach (63. Reichert), J. Rösch, Hefner, Freisinger (75. F. Geilersdörfer)SV Kulmain: E. Reger, Popp, L. Reger, Ditschek, Greger, Griener, Dumler, Pusiak, Dollhopf, Chudalla (49. P. Materne), Ch. MaterneTore: 1:0 (7.) Rene Brewitzer, 2:0 (46.) Bastian Freisinger, 3:0 (81.) Fabian Schötz, 4:0 (90.) Christoph Reichert - SR: Dieter Dendorfer (Traitsching) - Zuschauer : 90