Sport Hahnbach

13.11.2017

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Hahnbacher holten bei der 2:3-Niederlage einen Punkt beim Tabellenführer Obergünzburg. "Die Leistung und die Moral der Mannschaft stimmt mich positiv, bald den ersten Dreier einfahren zu können", sagte Trainer Reinhard Schön. Nach dreieinhalb Stunden Anfahrt ins Ostallgäu konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften absetzen. Dann bauten die Gastgeber durch immensen Aufschlagdruck das Punktepolster aus (21:12). Eine zweite Auszeit durch Trainer Schön und ein kurzer Appell an die eigene Spielstärke, zeigte dann aufs Neue, welche Moral in der Hahnbacher Mannschaft steckt. Lorena Tilgen legte eine furiose Aufschlagserie hin und man konnte sich Punkt für Punkt herankämpfen (28:28). Dann gelangen dem Gastgeber zwei Punkte hintereinander, so dass der erste Satz mit 30:28 an Obergünzburg ging.

Der zweite Satz sollte ein Spiegelbild des ersten werden. Die Vilstalerinnen legten furios los. Sehr gute Aufschläge und ein stabiler Doppelblock auf Hahnbacher Seite zeigten ihre Wirkung, man zog mit 10:1 weg. Jetzt demonstrierte der Tabellenführer, dass auch er kämpfen kann, und reduzierte mit Dauer des Satzes Punkt für Punkt den Vorsprung der Hahnbacher. Beide Mannschaften zeigten tollen Sport, so kam es wie im ersten Satz zu einem 24:24-Gleichstand. Bis zum 28:28 holten sich die Mannschaften abwechselnd die Punkte, dann hatte der Tabellenführer wiederum das größere Glück auf seiner Seite.Wer jetzt gedacht hätte, die Moral aufseiten der Hahnbacher Volleyballerinnen nach zwei so engen verlorenen Sätzen wäre gebrochen, hatte sich getäuscht. "Jetzt erst recht!", so lautete die Devise zu Beginn des dritten Satzes. Das Spiel war weiterhin geprägt von tollen Angriff- und Abwehrleistungen auf beiden Seiten, aber die Mädels um Spielführerin Anna Dotzler dominierten nun eindeutig. So konnte man die Sätze drei und vier jeweils mit 25:21 gewinnen. Anna Dotzler machte den entscheidenden 25. Punkt im vierten Satz und die Freude über den ersten Punkt auf Hahnbacher Seite war riesig.Nach einer Stunde und 50 Minuten Spieldauer ging es dann in den fünften und entscheidenden Satz und der Krimi ging weiter. Keine der Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen. Beim Stand von 13:11 für Obergünzburg machten die Vilstalerinnen drei Punkte in Folge, so dass ihrerseits bereits ein Matchball vorlag, den Obergünzburg aber sehenswert abwehren konnte. Letztendlich ging der Satz und das Spiel mit 17:15 denkbar knapp an den Tabellenführer."Wir haben gegen einen extrem starken Gegner eine tolle Leistung gezeigt, Chrissi Winkler hat hervorragend die Bälle verteilt und so die Angreiferinnen immer wieder gekonnt in Szene gesetzt. Am Ende fehlte einfach das Quäntchen Glück, welches du hast, wenn du in der Tabelle vorne bist und welches du dir hart erarbeiten musst, wenn du im unteren Tabellendrittel positioniert bist", so Trainer Schön.SV Hahnbach: Dotzler, Sollfrank, Freimuth, Winkler, Lehmeier, Tilgen, Neidl, Arndt, Pfaffenzeller, Dehling, Meier