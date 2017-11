Sport Hahnbach

30.11.2017

1

0 30.11.2017

Mit dem Rückenwind des ersten Dreiers in dieser Saison empfängt der SV Hahnbach in der Volleyball-Regionalliga den TSV Friedberg. Der spielte vergangene Saison noch in der 3. Liga und tut sich in der neuen Umgebung schwerer als erwartet.

Im Duell Aufsteiger gegen Absteiger hat der SV Hahnbach am Sonntag, 3. Dezember, in der Volleyball-Regionalliga Süd-Ost den TSV Friedberg zu Gast. Spielbeginn ist um 15 Uhr in der Josef-Graf-Halle. Bei den Gästen blieben die positiven Ergebnisse bislang größtenteils aus. Momentan befindet sich der Drittliga-Absteiger auf dem zehnten Platz, zwei Plätze und einen Zähler hinter den Vilstalerinnen.Genauso wie die Heimmannschaft gewann aber auch der TSV Friedberg sein letztes Spiel. Beide Mannschaften können demnach mit einer positiven Stimmung ins Spiel gehen. "Der bisherige Saisonverlauf ist sicher kein Spiegelbild der Leistungsstärke der Friedberger Mannschaft. Ich erwarte ein offenes Spiel", sagt der Hahnbacher Trainer Reinhard Schön. "Wir wollen natürlich unseren Heimvorteil nutzen, optimal wäre es, wenn es uns gelingen würde, die kommenden Heimspiele vor Weihnachten gegen direkte Gegner positiv für uns zu gestalten. Die Mannschaft weiß das und wird wieder alles in die Waagschale werfen, um die ersten Punkte in der Regionalliga vor heimischem Publikum zu holen."Sorge bereitet dem Trainer, dass zum wiederholten Male nur mit verminderter Spieleranzahl unter der Woche trainiert werden konnte und auch am Spieltag nicht alle Akteurinnen zu Verfügung stehen. So wird der Kader auch am Sonntag mit den beiden Talenten Anne Winter und Julia Polito aus den Damen III ergänzt. Lorena Tilgen, die ihr Erstspielrecht beim Drittligisten Altdorf wahrnimmt, kehrt erfreulicherweise wieder in den Kader zurück. Weiterhin sind Anna Dotzler, Julia Pfaffenzeller, Christina Winkler, Veronika Dehling, Conny Sollfrank, Corinna Freimuth, Julia Lehmeier, Lena Meier und Johanna Arndt mit von der Partie.