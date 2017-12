Sport Hahnbach

10.12.2017

Die Volleyballerinnen des SV Hahnbach bezwangen am Samstagabend im Heimspiel der Regionalliga Süd-Ost den TV Erlangen mit 3:0 (25:21, 25:22, 25:18), feierten damit den dritten Sieg in Serie und vergrößerten den Abstand zu den auf Rang neun liegenden Gästen auf sieben Punkte.

Die Ausgangssituation war klar: Bei einem Sieg würden sich die Hahnbacherinnen von den Abstiegsplätzen absetzen, bei einer Niederlage wäre der TV Erlangen bis auf einen Zähler an die Oberpfälzerinnen herangekommen. Hahnbachs Trainer Reinhard Schön stellte seine Mannschaft entsprechend ein, allerdings spielte sie jeweils zu Beginn des Satzes nicht allzu konzentriert. Der Gegner machte druckvolle Aufschläge, auf Hahnbacher Seite schlich sich der ein oder andere Eigenfehler ein, so dass Erlangen zu Beginn eines jeden Satzes sich immer einen Vorsprung von zum Teil sechs Punkten erspielte."Wir spielten heute zumindest zu Beginn der Sätze nicht so konsequent, wie ich mir dies vor dem Spiel erhofft hatte", sagte Schön. "Mir war allerdings auch nie bange, dass wir das Spiel verlieren würden. Die Siege in den letzten Spielen haben der Psyche meiner Mannschaft sehr gut getan. Wir sind jederzeit in der Lage, auch größere Rückstände aufzuholen." So auch am Samstag: Der SVH spielte ruhig weiter, verkürzte den Rückstand schnell wieder und zog ab Mitte des Satzes das Tempo noch einmal an. Mit druckvollen Aufschläge, gelungenen Angriffe über die Außenpositionen sowie sehenswerten Blockaktionen am Netz wurde ein Vorsprung von zum Teil fünf Punkten herausgespielt. Diese Führung ließen sich die Gastgeberinnen nicht mehr nehmen, am Ende sprang ein nie gefährdeter 3:0-Sieg heraus.Für Hahnbach spielten Anna Dotzler, Lena Meier, Christina Winkler, Konstanze Barth, Cornelia Sollfrank, Corinna Freimuth, Johanna Arndt, Julia Lehmeier, Julia Pfaffenzeller und Veronika Dehling.Am Samstag, 16. Dezember (20 Uhr), steht zum Abschluss der Vorrunde erneut ein Heimspieltag an. Gegner ist der WKK VCO München.