Sport Hahnbach

18.12.2017

18.12.2017

Der VCO München war Gast bei den Regionalliga-Volleyballerinnen des SV Hahnbach - die Auswahlmannschaft des Bayrischen Volleyballverbandes, die sich im Ligabetrieb für die Meisterschaften einspielt. Deswegen wusste man auf Hahnbacher Seite nicht genau, welche talentierten Spielerinnen dem Auswahltrainer gerade zur Verfügung stehen oder welche gerade auf Lehrgängen mit den Nationalmannschaften unterwegs sind.

Nur mit sieben Spielerinnen reiste München an, was nicht optimal war. Aber wie schon so oft lag Hahnbach schnell zurück. Das Team um Spielführerin Anna Dotzler zeigte aber, dass es jederzeit in der Lage ist, einen größeren Punkterückstand aufzuholen und gewann den Satz mit 25:16.Im folgenden zweiten Satz machte man es von Anfang viel besser, so dass schnell ein deutlicher Vorsprung heraussprang. Trainer Schön gab allen Spielerinnen Einsatzzeit, am Ende ging auch dieser Durchgang deutlich mit 25:14 an Hahnbach. Im dritten und letzten ließ der Druck der Hahnbacher wieder etwas nach, die Annahme schwächelte zu Beginn etwas. In der folgenden Auszeit motivierte Trainer Schön seine Spielerinnen und fortan zeigten sie wieder eine konzentrierte Leistung. Letztendlich gewann man auch diesen Satz mit 25:22 und kletterte nach dem 3:0-Sieg am Ende der Vorrunde auf den fünften Tabellenplatz."Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit den vier Siegen in Serie für unsere Arbeit belohnt haben", sagte Trainer Reinhard Schön. Am 14. Januar geht es zu Beginn der Rückrunde wieder mit einem Heimspiel gegen Marktoffingen los. Bis dahin wird fleißig trainiert in Hahnbach, um das große Ziel zu erreichen, den Ligaerhalt schnellstmöglich unter Dach und Fach zu bringen.1Dotzler, Pfaffenzeller, Winkler, Neidl, Sollfrank, Meier, Freimuth, Dehling, Arndt, Lehmeier.