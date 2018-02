Sport Hahnbach

Am Samstag, 3. Februar, kommt es in der Josef-Graf-Halle in Hahnbach zum Verfolgerduell in der Regionalliga Süd Ost. Zu Gast bei den Volleyballerinnen des SV Hahnbach ist die Mannschaft der N.H.Y.Volleys aus Neudrossenfeld. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Zwei Punkte trennen die Heimmannschaft, derzeit auf Platz vier, gegen den Gast aus Oberfranken, der sich auf Platz sechs wiederfindet. Das Hinspiel war ein Fünf-Satz-Krimi, den Hahnbach am Ende mit 15:13 im Tiebreak denkbar knapp abgeben musste. "Wir wollen in jedem Fall gewinnen", so Chrissi Winkler, Zuspielerin des SV Hahnbach.

Wie sich das Verletztenlazarett auf Hahnbacher Seite lichten wird, wird sich wohl erst kurz vor Spielbeginn zeigen. "Unser Kader hat aber so viel Potenzial, dass wir in jedem Fall eine konkurrenzfähige Mannschaft aufs Feld schicken können. Ich hoffe, es finden auch am Samstag im drittletzten Heimspiel wieder zahlreiche Zuschauer den Weg in unsere Halle, um uns zu unterstützen. Gerade in der Phase, wo die Mannschaft von Verletzungen gebeutelt wird, sind unsere Fans, die uns sensationell unterstützen, ein extremer Rückhalt für meine Mannschaft", so Trainer Schön.