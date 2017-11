Sport Hahnbach

28.11.2017

12

0 28.11.201712

Der Matchball ist heiß umkämpft, am Ende jubeln die Volleyballerinnen des SV Hahnbach über das 25:20 beim SV Esting. Und das hat seinen Grund.

Der SV Hahnbach holte sich den langersehnten "Dreier" in der Regionalliga und konnte diesen mit den mitgereisten Fans bejubeln - und das beim Tabellendritten in Esting. Hahnbachs Trainer Schön hatte seine Mannschaft positiv eingestimmt und höchste Konzentration gefordert, trotz der klaren Außenseiterrolle.Die Mädels starteten im ersten Satz motiviert und locker und erkämpften sich bereits zu Satzbeginn schnell einen Fünf-Punkte-Vorsprung. Diese Führung konnte man bis Satzende nicht zuletzt durch konsequentes Agieren und Einhalten der taktischen Vorgaben behaupten. Beim Stand von 22:16 für Hahnbach verkürzte Esting zwar noch mal etwas den Punkterückstand, am Ende war der Gewinn des ersten Satzes mit 25:22 nie gefährdet.Im zweiten Durchgang gelang es der Mannschaft von Trainer Schön, die Erfolgssträhne fortzusetzen. Von Beginn an agierten seine Mädels mit druckvollen platzierten Aufschlägen und variablen Angriffsspiel, so dass sie sich schnell einen 15:9-Vorsprung erspielten. Dieser reichte aus, um den Satz mit 25:19 zu gewinnen. Das Minimalziel - einen Punkt aus Esting mitzunehmen - war somit erreicht.Im dritten Durchgang schlichen sich dann bei den Vilstalerinnen von Beginn an zu viele Eigenfehler ein. Die Möglichkeit, das erste Spiel zu gewinnen, hemmte die ein oder andere Spielerin sichtbar. Esting zog auf 22:17 davon, bei der anschließenden Auszeit ging es für Trainer Schön ausschließlich darum, seine Mannschaft wieder aufzulockern, den Glauben an die eigene Stärke wieder zu vermitteln.Esting ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen und gewann den dritten Satz verdient mit 25:19. Im vierten Satz hieß es nun noch mal alle Kräfte zu mobilisieren, um sich die verdienten drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Bis Mitte des Satzes entwickelte sich ein offenes Spiel, wobei sich keines der Teams entscheidend absetzen konnte. Beim Stand von 19:18 kam das Geburtstagskind Veronika Dehling zum Aufschlag und ging erst bei 24:19 wieder von der Grundlinie. Der Matchball war erneut heiß umkämpft, umso größer war die Freude und der Jubel aufseiten der Hahnbacher, als sie diesen mit 25:20 gewannen.SV Hahnbach: Dotzler, Dehling, Winkler, Meier, Sollfrank, Lehmeier, Freimuth, Pfaffenzeller, Arndt, Anne Winter, Julia Polito.