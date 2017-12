Sport Hahnbach

Die Volleyballerinnen des SV Hahnbach haben sich für das Kellerduell in der Regionalliga gegen den TSV Friedberg viel vorgenommen. Mit einem Sieg könnte man sich etwas Luft verschaffen und den Relegationsplatz verlassen.

Vor allem aber freue ich mich darüber, dass wir unsere kleine Siegesserie fortgesetzt haben. Siege gegen direkte Gegner sind Gold wert Reinhard Schön, Trainer des SV Hahnbach

Beide Mannschaften begannen engagiert, das Aufschlagsrecht wechselte bis zum Stand von 15 Punkten immer zwischen den beiden hin und her, weder der Ex-Drittligist aus Friedberg noch Hahnbach konnte sich entscheidend absetzen. Dann ging Veronika Dehling zum Aufschlag und servierte drei "Servicewinner", damit war der Widerstand der Friedberger gebrochen und die Heimmannschaft hatte ihre Anfangsnervosität abgelegt. Auf zwei starke Aufschläge von Corinna Freimuth ließ Spielführerin Anna Dotzler vier weitere folgen, so dass man den ersten Satz deutlich mit 25:18 für sich entscheiden konnte. Zu Beginn des zweiten Satzes bestärkte Trainer Schön seine Schützlinge, jetzt den Druck auf die gegnerische Mannschaft nicht aufzugeben, sondern genauso taktisch diszipliniert und mutig weiter zu spielen wie bereits ab Mitte des ersten Satzes. Anna Dotzler motivierte ihre Truppe erneut und die Vilstalerinnen ließen ihrem Gegner keine Chance. Sie erspielten sich schnell einen Zehn-Punkte-Vorsprung. Die Annahme um Libera Arndt, Spielführerin Dotzler und Außenangreiferin Pfaffenzeller funktionierte hervorragend, somit konnte Zuspielerin Winkler die Bälle hervorragend am Netz verteilen und die Angreiferinnen gekonnt freispielen.Trainer Schön wechselte munter durch, so dass alle ihren Spielanteil bekamen. Dies tat dem Hahnbacher Auftritt keinen Abbruch, alle Spielerinnen, die aufs Feld kamen, lösten ihre Aufgaben hervorragend. Letztendlich war der Satz nach 19 Minuten mit 25:16 für Hahnbach entschieden. Der dritte sollte ein Spiegelbild des zweiten werden, Hahnbach spielte konzentriert und hielt durch sehr gute Aufschläge den Druck aufrecht, so dass die gegnerische Annahme immer öfter ins Wanken geriet. Ab Mitte des Satzes zeigte dann Mittelblockerin Corinna Freimuth ihr Können, sie blockte wiederholt den gegnerischen Angriffsschlag zur Freude ihres Trainers senkrecht ins Feld. Hahnbach entschied den Satz mit 25:18 für sich und holte sich somit verdient nach 60 Minuten Spielzeit den ersten "Dreier" vor heimischen Publikum."Vor allem aber freue ich mich darüber, dass wir unsere kleine Siegesserie fortgesetzt haben. Siege gegen direkte Gegner sind Gold wert, so Trainer Reinhard Schön.SV Hahnbach: Dotzler, Pfaffenzeller, Sollfrank, Winkler, Lehmeier, Freimuth, Meier, Tilgen, Arndt, Dehling, Polito, Winter