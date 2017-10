Sport Hahnbach

23.10.2017

6

0 23.10.2017

Die Volleyballerinnen des VC Hahnbach hatten sich für das Regionalliga-Spiel in Bamberg viel vorgenommen, konnte aber die eigenen Erwartungen nicht erfüllen und verloren mit 1:3.

Von Beginn an machte die Heimmannschaft sogar mit einem Spielkommentator Stimmung für ihr eigenes Team, das sich dadurch gut mitreißen ließ und vor allem mit guten Aufschlägen, aber auch variablem Angriffsspiel punktete.Im ersten Satz hielten die Vilstal-erinnen zeitweise gut mit. Aber eine kurze Schwächephase erlaubte es, dass der Gegner davonzog und Bamberg gab den Vorsprung nicht mehr aus der Hand (18:25). Im zweiten Satz gaben dann aber die Hahnbacherinnen von Beginn an Vollgas und konnten wenigstens zeitweise zeigen, was eigentlich an Potenzial in ihnen steckt.Sowohl Conny Sollfrank in der Mitte als auch Lorena Tilgen über außen gelangen schöne Punkte. Man machte den Sack dann mit 25:21 zu.Der dritte Satz war von Anfang an eine enge Kiste. Bis 20:20 schien alles offen, doch den Hahnbacherinnen standen in der wichtigen Schlussphase ihre eigenen Nerven im Weg, man hatte mehr Angst vor Fehlern als Mut und Selbstvertrauen in die eigenen Stärken und verlor 22:25. Diese Problem setzte sich im vierten Satz direkt fort und die Gegner zogen davon, ohne dass man noch mal wirklich aufholen konnte (16:25)."Die Mädels haben sich aktuell so viel vorgenommen, dass sie sich leider etwas selbst im Weg stehen", zog Trainer Schön das Fazit. "Wir müssen wieder lockerer werden und mehr an uns glauben, dann wird es in den nächsten Spielen wieder besser läuft. Vielleicht tut uns das freie Wochenende Ende Oktober ganz gut."SV Hahnbach: Arndt, Barth, Dehling, Dotzler, Freimuth, Maier, Meier, Neidl, Pfaffenzeller, Sollfrank, Tilgen, Winkler