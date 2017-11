Vermischtes Hahnbach

19.11.2017

22

0 19.11.201722

Ihr zehnjähriges Bestehen feiert die AOVE-Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" auf Burg Dagestein. Umrahmt wird die Veranstaltung von den Geschwistern Rosemann (Vilseck) und mit einer Lesung von Christine Gradl aus Hirschau.

Vilseck/Hahnbach. Zusammengekommen waren dazu Vertreter aus Politik, von Kooperationspartnern und fast alle aktiven Ehrenamtlichen. Diese große Gästeschar hieß Vilsecks Bürgermeister Hans-Martin Schertl in seiner Stadt ebenso willkommen wie die stellvertretende Leiterin des Referats für Seniorenpolitik und -arbeit im bayerischen Sozialministerium, Christine Schwender, und den Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung der Oberpfalz, Thomas Gollwitzer."Das Projekt "Alt werden zu Hause", sagte AOVE-Sprecher und Bürgermeister Bernhard Lindner, "ist für unsere Kommunen ein wertvoller Baustein in der Seniorenpolitik, da es nicht auf die klassischen Aufgaben einer Kommune ausgerichtet ist." Es sind drei Aspekte, die "Alt werden zu Hause" für die Kommunen so wertvoll machten, so Lindner: passgenaue Hilfe für Betroffene, die Verzahnung von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern und die ständige Weiterentwicklung des Leistungsangebots.Christine Schwender würdigte das Projekt als zehn Jahre großartiges Engagement für ältere Menschen. "Sie setzen sich mit Weitblick und Sensibilität im Miteinander dafür ein, nicht nur die Herausforderungen des demografischen Wandels zu bewältigen, sondern diesen auch aktiv mitzugestalten", lobte Schwender die AOVE-Verantwortlichen. In ihrer Laudatio spannte Schwender den Bogen von den Ehrenamtlichen, die über wertvolle Erfahrungen und über unverzichtbare Ressourcen verfügten, über die Erfolge der bayerischen Seniorenpolitik bis hin zum 7. Altenbericht der Bundesregierung, dessen Motto "Sorge und Mitverantwortung in der Kommune - Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften" lautet.AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer blickte auf die Anfänge zurück: "Das Modellprojekt des Sozialministeriums ,Altenhilfekonzepte für kleine Kommunen', für das wir 2006 ausgewählt wurden, war die Geburtsstunde der AOVE-Koordinationsstelle ,Alt werden zu Hause'. Unterstützt und finanziert von den verschiedensten Ministerien versuchen wir ,Alt werden zu Hause' gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern, den kommunalen Seniorenbeauftragten und den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, ständig weiter zu entwickeln", beteuerte die Rednerin. "Wir sind stolz darauf, dass verschiedene Teilprojekte, die unseren Federn entstammen, wie zum Beispiel die AOVE-Demenzwochen und die AOVE-Taschengeldbörse, nun im gesamten Landkreis und der Stadt Amberg angeboten werden", freute sich Lobenhofer.Für rund 14 000 Stunden bürgerschaftliches Engagement ehrten Christine Schwender und AOVE-Sprecher Bernhard Lindner die Alltagsbegleiter, die mit ihren Besuchs- und Begleitdiensten bisher über 100 Klienten unterstützt haben. Ferner zeichneten sie aus: Josef Hirsch, den Mitinitiator von "Alt werden zu Hause", Margret Hirsch, ohne die das Thema Kinaesthetics immer noch ein Fremdwort wäre, Roswitha Hubmann, die Senioren ihr umfassendes Wissen über gesunde Ernährung bei den Kochkursen vermittelt, sowie Erika Brönner, die die Angehörigengruppe Demenz stets mit neuen Ideen versorgt. Nicht zuletzt bedankte sich Lindner bei Monika Hager, der "Seele" des Projekts, die seit zehn Jahren mit viel Herzblut die Koordinationsstelle leitet, sowie bei Ingrid Götz, die ihr seit zwei Jahren mit ebenso viel Fachkompetenz und persönlichem Einsatz zur Seite steht.