26.07.2017

Zu einer bissigen Auseinandersetzung ist es laut der Polizei am frühen Dienstagmorgen in Hahnbach gekommen: Ein 18-Jähriger erstattete Anzeige, weil sich gegen 4 Uhr eine Schlägerei am Rande des Marktfests in der Herbert-Falk-Straße, zwischen Sparkasse und Tor, ereignet haben soll.

In deren Verlauf wurde der Auszubildende von einem 24-jährigen Mechaniker ins Bein gebissen. Wegen der Schmerzen hatte sich der 18-Jährige in ärztliche Behandlung begeben und bei der Polizei Strafanzeige erstattet.