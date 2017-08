Vermischtes Hahnbach

03.08.2017

Kümmersbuch. Viele kennen die Auffangstation für Wildtiere und Exoten "Das Nest" in Kümmersbuch und erfreuen sich an den dortigen Tieren. Hans Weiß unterhält diese Einrichtung seit zehn Jahren uneigennützig - also auf eigene Kosten. Nun möchte er eine komplette Aufstellung aller Schützlinge machen, die in den vergangenen zwei Jahre bei ihm abgegeben wurden.

Alle Besucher, die ihm ein Tier gebracht haben, bittet Weiß darum, ihm möglichst schnell ihre Angaben unter 0172/8 22 69 53 (Telefonat, SMS oder What's-App) zu übermitteln: Er will festhalten, wer ihm wann was anvertraut hat, um seine Statistik zu vervollständigen. Deshalb sollen auch tatsächlich alle Tiere gemeldet werden - von der Maus bis zum Wildschwein und vom Meerschweinchen bis zur Schildkröte.