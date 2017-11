Vermischtes Hahnbach

22.11.2017

10

0 22.11.201710

(exb) Die Generationenumfrage 60+ in den AOVE-Kommunen nutzten die Projektverantwortlichen auch dazu, das Interesse an bürgerschaftlichem Engagement abzufragen. Überrascht zeigten sich diese, dass über 150 sogenannte Mitmachzettel ausgefüllt zurückkamen, in denen Bürger ihre Bereitschaft bekundeten. Bei einer Infoveranstaltung wurden alle Interessierten ins Gemeinschaftshaus nach Atzmannsricht eingeladen.

Zu Beginn stellte Werner Kohl kurz die Entstehungsgeschichte des Atzmannsrichter Gemeinschaftshauses vor. Ohne bürgerschaftliches Engagement, so sein Credo, gäbe es dieses Haus nicht. Anschließend präsentierte Projektleiter Dr. Klaus Zeitler vom Büro Sireg aus Rottenburg den zahlreichen Interessierten in Kurzform die Ergebnisse der Umfrage. Ein relativ hoher Anteil, insbesondere in der Altersgruppe der 60- bis 65-Jährigen, die bisher noch nicht ehrenamtlich engagiert sind, kann sich vorstellen, so Zeitler, sich zu engagieren. "Dieses Potential möchten wir nutzen", unterstrich AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer. Sie stellte auch klar, dass keine neuen Strukturen aufgebaut, sondern bestehende genutzt werden sollen.Die Frage, wo man sich denn engagieren kann, beantworteten zunächst die Seniorenbeauftragten der AOVE-Kommunen. Unterstützungsbedarf besteht hier, so die Verantwortlichen, oftmals im Bereich Fahrdienste, Mithilfe bei Veranstaltungen oder auch bei der Betreuung bei Seniorenausflügen. Marianne Gutwein stellte die Arbeit des Sozialdienstes katholischer Frauen und deren ehrenamtliche Einsatzgebiete vor, die von Notruftelefon über Kinderbetreuung in Nachbarschaftshilfe bis hin zum Einsatz im Kleiderladen reichen. Die Möglichkeiten im Projekt "Alt werden zu Hause" präsentierte Ingrid Götz von der AOVE-Koordinationsstelle. Besuchs- und Fahrdienste stellen hier die Schwerpunkte dar, erklärte Götz.Wer Interesse an bürgerschaftlichem Engagement - in welcher Form auch immer - hat, kann sich in der AOVE-Geschäftsstelle, 09664/9539720, melden.