Am Morgen in Hahnbach

Vermischtes Hahnbach

27.09.2017

Aus einem am Anfang abgefahrenen Seitenspiegel wurde am Ende am Mittwochmorgen ein Gesamtschaden von mindestens 30 000 Euro, schätzte die Polizei. Kurz nach 6.30 Uhr war in der Hauptstraße von Hahnbach der Fahrer eines Jaguar zu weit nach rechts gekommen und streifte einen geparkten Kleinwagen am linken Seitenspiegel.

Der 30-Jährige Unfallverursacher reagierte jedoch zu spät oder falsch, kam noch weiter nach rechts und prallte gegen einen wenige Meter weiter abgestellten Opel. Dieser Pkw wurde wiederum auf einen weiteren Kleinwagen geschoben. Da laut der den Unfall aufnehmenden Beamten der Jaguar-Fahrer einen Alkotest verweigerte, jedoch einräumte, Alkohol konsumiert zu haben, drängt sich der Verdacht auf, dass darin die Unfallursache zu suchen sein dürfte. Eine deshalb angeordnete Blutentnahme wird diesem Umstand auf den Grund gehen.