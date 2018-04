Vermischtes Hahnbach

Im Kreise ihrer Familie hat Amalie Meier bei guter Gesundheit ihren 80. Geburtstag gefeiert. Mit Geschenkkorb und Urkunde gratulierte ihr Bürgermeister Bernhard Lindner. Glückwünsche überbrachten auch Ruhestandspfarrer Hans Peter Heinl, Seniorenkreis-Mitarbeiterin Bärbel Iberer, Verwandte und Bekannte der Jubilarin.

Amalie Meier, geborene Baumer, wurde in Nittenau geboren. Nach der Schule erlernte sie den Beruf der Einzelhandelskauffrau und war bis zu ihrer Heirat mit dem Hahnbacher Hans Meier 1964 als Verkäuferin beschäftigt. Das Ehepaar bekam drei Söhne und kaufte 1968 ein Haus in der Hauptstraße. Dort betrieb die Jubilarin bis 1983 ein Blumengeschäft. Danach pachtete sie mit ihrem Mann die Frohnbergwirtschaft. Bis 1994 machte die leidenschaftliche Köchin ihr Hobby zum Nebenerwerb und kümmerte sich mit viel Umsicht um die Wallfahrtskirche. Als Mitglied der Frauen-Union ist sie politisch und am aktuellen Zeitgeschehen interessiert. Ihre Freude hat sie immer noch mit dem Kochen sowie mit der Haus- und Gartenpflege.