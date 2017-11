Vermischtes Hahnbach

13.11.2017

24

0 13.11.201724

Unter Anleitung der erfahrenen Hauswirtschaftsmeisterin Roswitha Hubmann drehten die Anwesenden fleißig an der Kurbel des großen Butterfasses und lernten dabei den Prozess der Butterherstellung kennen. Bald waren frische Butter und leckere Buttermilch fertig und konnten weiterverarbeitet werden. Nach dem Wässern und Kühlen der kleinen Butterlaibchen und dem Abfüllen der Buttermilch gab es mit frischem Brot, gekochten Erdäpfel, Schnittlauch und Käse ein leckeres Essen. Einige der Teilnehmer erinnerten sich beim Ausbuttern an ihre Jugend, in der noch regelmäßig ausgebuttert wurde, und gaben Anekdoten aus alten Zeiten zum Besten. Für manche Teilnehmer war das Herstellen und Verkosten von frischer Butter eine völlig neue Erfahrung, die ihnen viel Spaß bereitete.Nach dem Verkosten der selbst hergestellten Köstlichkeiten informierte Erika Brönner über den ab 19. Oktober stattfindenden Kurs „Gedächtnistraining 60plus“ im Jugendheim Iber, zu dem alle über 60 eingeladen sind, die ihre grauen Zellen auf Trab bringen möchten. Schon jetzt freuen sich die Anwesenden auf ihre gemeinsame Weihnachtsfeier am 7. Dezember.