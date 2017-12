Vermischtes Hahnbach

05.12.2017

7

0 05.12.2017

Unter dem Motto "Nicht alles selbst erfinden, sondern schauen, wie es andere machen" geht die Klausur der AOVE-Kommunen bei der ILE (Integrierte Ländliche Entwicklung) Gäuboden Niederbayern über die Bühne. Gastgeber Günter Stephan zeigt den AOVE-Verantwortlichen die Schwerpunkte von deren Zusammenarbeit auf, die in der Neuorganisation von Verwaltungsbereichen liegen.

In der ILE Gäuboden, so Stephan, arbeiten sieben Kommunen in fünf Verwaltungsgemeinschaften zusammen. "Mit etwas über 19 000 Einwohner und einer Fläche von 240 Quadratkilometern sind wir aber wesentlich kleiner als die AOVE", resultierte er. "In Zeiten immer knapper werdender Ressourcen und zunehmender Anforderungen an kommunale Aufgabenerfüllung rückt das Thema interkommunale Kooperation im Bereich Zusammenarbeit der Verwaltungen schon seit längerer Zeit verstärkt in den Blickpunkt", unterstrich Stephan.Folgende Faktoren, so der Referent, nennen die beteiligten Kommunen als Gründe für ihre Zusammenarbeit: Erweiterung des Leistungsangebots für Bürger und Nutzung von Synergien, zum Beispiel die Reduktion von Doppelarbeit bei stets komplexeren Aufgabenstellungen. Höhere Fallzahlen erhöhten die Effektivität der Bearbeitung. Durch Bündelung von Fachkompetenz könne wesentlich größeres Know-how vorgehalten werden. Reduzierung von Personalkosten sowie geringere Ausgaben für Sachaufwand seien die Folge."Wir arbeiten in den unterschiedlichsten kommunalen Zusammensetzungen, stets unter Federführung einer anderen Kommune, zusammen", hob der Redner hervor. "Bei der Verwaltung sind das aktuell die Schwerpunkte Standesamt, Personalverwaltung, soziale Angelegenheiten, Renten, Steuern und Gebühren", sagte er. Weiterhin stehen die Themen Zusammenarbeit bei haftungsrechtlichen Bereichen, zum Beispiel Spielplatz-, Straßen- und Brückenkontrollen, Berechnung von Kanalherstellungsbeiträgen, Erstellung eines Baumkatasters sowie Feuerbeschau auf der Agenda. "Natürlich", so der Referent, "mussten zu Anfang Ängste der Mitarbeiter hinsichtlich des Verlusts des Arbeitsplatzes abgebaut werden."In der Diskussion waren sich die Bürgermeister einig, dass die Zusammenarbeit im Bereich der Verwaltungen ein guter Weg sei, noch mehr fachliche Kompetenz in den Kommunen bereitzustellen und das Leistungsangebot für Bürger zu erweitern. "Wir werden uns in einer der nächsten Gesellschafterversammlungen intensiv mit der Thematik auseinandersetzen" , so das Fazit von AOVE-Sprecher Bernhard Lindner.