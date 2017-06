Vermischtes Hahnbach

18.06.2017

Antworten auf Fragen an die Generation 60plus, wie sie künftig wohnen will und was sie in ihrer Kommune vermisst beziehungsweise wo sie Handlungsbedarf sieht: Die AOVE-Kommunen starten demnächst eine Fragebogenaktion. Die Bürgermeister erhoffen sich einen großen Rücklauf bei der Umfrage. Organisiert und koordiniert wird das über das Amt für Ländliche Entwicklung geförderte und von dem Büro Sireg aus Rottenburg begleitete Projekt über die Geschäftsstelle der AOVE. Ziel ist laut Bernhard Lindner, Sprecher der AOVE-Bürgermeister, einen Überblick über die Situation und die Bedürfnisse der Bürger ab 60 Jahren zu bekommen. Die Ergebnisse sollen seinen Worten nach helfen, die Lebensqualität in den Ortschaften und Dörfern zu erhöhen. "Wir wollen auf keinen Fall nur die Senioren in den Focus unserer Entwicklung stellen", betont Lindner. Vielmehr gehe es darum, Weichen für eine älter werdende Gesellschaft zu stellen. Dabei sei insbesondere die Meinung der aktiven und mitten im Leben stehenden Menschen wichtig", so das Ansinnen der AOVE-Bürgermeister.

Den Fragebogen, der in den kommenden Tagen per Post verschickt wird, entstand im Arbeitskreis, der mit den Seniorenbeauftragten sowie Vertretern der Wohlfahrtsverbände und der Seniorenarbeit besetzt war. "Wir haben ganz gezielt die Situation in den AOVE-Kommunen in die Fragestellungen eingebaut", erklärte Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer. Der anonymen Befragung liege ein Mitmachzettel bei, den diejenigen ausfüllen können, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. "Nur wenn sich viele Menschen beteiligen, haben wir eine Grundlage, um interkommunal, aber auch in den einzelnen Kommunen auf die Bedürfnisse reagieren zu können", erklärte Lindner und kündigte an, dass die Ergebnisse öffentlich präsentiert, die daraus resultierenden Aufgabenstellungen nach und nach umgesetzt werden.