Vermischtes Hahnbach

23.04.2018

14

0 23.04.201814

Jetzt dürfte dem allgemeinen Wohlbefinden in der Marktgemeinde Hahnbach nichts mehr entgegenstehen. Viele Interessenten kommen zu der ersten Veranstaltung des neuen Sportprogramms.

Bei der Auftakt-Veranstaltung zum neuen Hahnbacher Sportprogramm "Vom Beginner zum Gewinner" in der Schulaula konnte sich Bürgermeister Bernhard Lindner zusammen mit der Initiatorin und Allgemeinärztin Dr. Monika Hecken-Emmel über zahlreiche Interessenten von Jung bis Alt freuen. Die Ärztin stellte dabei heraus, dass die Gesundheit durch Bewegung erheblich gefördert werden könne. Als überzeugendes Beispiel stellte sie eine 94-jährige Patientin vor.Ziel der Aktion sei, vor allem Neueinsteiger zu motivieren und die sportlichen Angebote für jeden zur Freude und Gewohnheit werden zu lassen. Gerade in der Gemeinschaft mache es besonders Spaß. Sämtliche Veranstaltungen finden in der Marktgemeinde statt. Im Prinzip dürfe es keine Ausrede mehr geben, nicht mitzumachen. Man müsse sich die Zeit dazu einfach nehmen.Alle 20 Angebote des Aktivprogramms wurden durch die Kursleiter vorgestellt. Ein Großteil davon ist kostenlos. Einen besonderen Anreiz zum Durchhalten gibt es auch: Am Ende der angebotenen Kursrunden werden wertvolle Preisen unter allen verlost, die 80 Prozent ihrer gebuchten Kurseinheit mitgemacht haben. Anmeldungen dazu sind bei den jeweiligen Kursleitern oder im Bürgerbüro im Rathaus unter Telefon 09664/9134-0 noch bis Freitag, 27. April, möglich. Die Gewinner sollen am Marktfest ermittelt werden. Für eventuelle Unfälle werde laut Lindner durch die Gemeinde eine Gruppenunfallversicherung abgeschlossen. Zum Ende der Veranstaltung konnten die Anwesenden von der BRK-Bereitschaft Hahnbach einen Blutzucker- und Blutdrucktest durchführen lassen.