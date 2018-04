Vermischtes Hahnbach

29.04.2018

Hahnbachs Bürgermeister Bernhard Lindern strich es bei seiner Gratulation heraus: "Goldene Hochzeiten dürfen in Ihrer Generation gar nicht so wenige feiern - aber die eiserne Hochzeit hat schon sehr großen Seltenheitswert." Dieses besondere Ehejubiläum begingen Johann und Barbara Häckl: 65 Jahre ist es her, dass sich die beiden auf dem Amberger Mariahilfberg das Jawort gaben. Man kämpfte sich durch schwierige Zeiten, hielt aber immer fest zusammen und unterstützte sich gegenseitig. Und so konnten sich die Jubilare mit vier Kindern - zwei Töchtern und zwei Söhnen - sowie den jeweiligen Ehepartnern, acht Enkeln und bereits vier zum Teil schon wieder erwachsenen Urenkeln an diesem Tag freuen. Was wünscht man sich nach 65 Ehejahren für die Zukunft? Da sind sich die beiden einig: "Dass wir noch weitere Jahre so weitgehend gesund wie jetzt miteinander verbringen dürfen."