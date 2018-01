Vermischtes Hahnbach

"Feuer, Wasser, Luft und Erde": Unter diesem Motto stand die Feier zum Jahresabschluss der Behindertenbetreuung des Kneippvereins. Hahnbachs Bürgermeister Bernhard Linder und der Vorsitzende des Kulturausschusses, Martin Wild, lobten den ehrenamtliche Einsatz aller hier Engagierten.

Umrahmt von Kerstin Kilp mit ruhigen Stücken auf dem Akkordeon und frei vorgetragenen Texten von Margret Mildner erinnerte die Leiterin der Betreuung, Hannelore Schuster, aufs Motto abhebend an die Verantwortung "eines jeden für alle und alles" angesichts des eindeutigen Klimawandels. Da der Mensch ein Teil der Natur und zugleich abhängig von ihr sei, solle er sich in einer "vielgestaltigen Welt" wieder auf die vier Grundelemente besinnen."Erschreckend und faszinierend" wie Gott sei das erste Element, das Feuer, hieß es in den Texten. Sein Leuchten, das Heilige beispielhaft vorgelebt hätten, solle auch heute weitergetragen werden. Auch das Urelement Wasser, das auf unserem Planeten lebensnotwendig sei, habe große Symbolkraft. Zurecht werde Jesus als "lebendiges Wasser" bezeichnet, mit dem in der Taufe der Mensch verwandelt werde, auch um seine Verantwortung im Leben zu übernehmen. Luft, so Hannelore Schuster, ist wie "der Atem Gottes", der mit seinen Engeln, jenen Licht- und Luftwesen, Sehnsucht und Vorfreude verbreiten wolle. Wie die "tragende und bergende Erde" sollten schließlich alle Menschen fruchtbar werden, zumal "Gott selbst auf die Erde gekommen ist".Gretl Mildner unterstrich mit märchenhaften Texten vom "Feuerschenker Gabriel", der "goldenen Feder" und dem "Glücksbaum aus der Geburtskuhle" die meditativen Texte. "Sei wie Feuer, Wasser, Luft und Erde, also ein Segen für die Welt", postulierte Schuster abschließend.Für erhaltene Spenden von der Frauenunion, dem überregionalen Jagdverband sowie Luise Gleich, Maria Kredler und Elisabeth Künzl anlässlich ihrer runden Geburtstage und die Kuchenbäckerinnen gab es ein Dankeschön. Wünsche für "Zufriedenheit und schöne Erlebnisse" gingen mit kleinen Präsenten an alle, bevor eine reiche Kuchentheke zum gemütlichen Beisammensein einlud.Heinz und Gretl Mildner verkauften zudem Holzarbeiten zugunsten der Behindertenarbeit des Kneippvereins und überreichten Hannelore Schuster am Ende des Nachmittags rund 350 Euro.